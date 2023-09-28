З початком повномасштабної війни Перше медоб’єднання Львова стало найбільшим медичним хабом у тилу. За цей час там виходили понад 15 000 поранених. Від сьогодні на базі однієї з лікарень медоб’єднання відкрився інноваційний реабілітаційний центр для поранених військових національної мережі Recovery.

Новітнє обладнання, досвідчені реабілітологи, комфортні умови — усе для відновлення наших захисників і захисниць.

Хлопці думали, що помилились поверхом і це палати для VIP-персон. Я пояснюю, що це ви наші VIP — надзвичайно важливі персони для нас. Найважливіші, бо ви герої наші, — говорить Віктор Пінчук.

Цей проект заснували та втілюють у життя Віктор та Олена Пінчуки, які прагнуть розбудувати й трансформувати реабілітаційну галузь України. Це вже сьомий такий центр із 12 запланованих до відкриття. За пів року роботи у центрах Recovery відновились 2,5 тисячі бійців.

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Львівський центр оснащено надсучасним обладнанням і облаштовано з урахуванням вимог інклюзивності приміщень — це просторі коридори, санітарно-гігієнічні зони для маломобільних пацієнтів. Завдяки проекту Recovery поранені українські військовослужбовці зможуть відновлюватися за найвищими світовими стандартами.

Відкриваючи нові центри по всій Україні, ми воліємо створити найкращі й найкомфортніші умови для найважливіших людей України — героїв та героїнь, які боронять майбутнє країни на фронті.

На першому поверсі центру створили лікувально-реабілітаційну базу: великий зал фізичної реабілітації та кабінет апаратної фізіотерапії, оснащений відповідно до міжнародних стандартів. Також зворотний зв’язок із пацієнтом забезпечує сучасне обладнання з віртуальною реальністю.

Крім того, проект облаштував кабінети ерготерапії, індивідуальної фізичної терапії, асистивних технологій тощо.

Військові — наші VIP-персони! Мережа реабілітаційних центрів Recovery розширюється та відкриває двері у Львові / 6 Фотографій

Також було відремонтоване й палатне відділення центру Recovery. Його розширили з 20 до 44 ліжко-місць. Тепер усі кімнати забезпечено багатофункціональними ліжками з електроприводом і відповідними меблями для зручного перебування пацієнтів.

За попередніми підрахунками, понад 1000 захисників і захисниць упродовж року зможуть отримати у центрі допомогу з відновлення.

Наразі інноваційні центри мережі працюють у Львові, Вінниці, Києві, Одесі (два центри) та на Дніпровщині (два центри). Як і в інших, львівський Recovery відновлює пацієнтів за допомогою мультидисциплінарної команди фахівців. Зокрема над здоров’ям захисників та захисниць працюють лікарі фізичної реабілітаційної медицини, фізичні терапевти, ерготерапевти, психологи, терапевти мови й мовлення та інші спеціалісти.

Наприклад, завдяки VR-технологіям та комп’ютеризованому обладнанню наші пацієнти можуть якісно та швидко відновити втрачені функції, — говорить директор лікарні, на базі якої створено реабілітаційний центр для військових Recovery у Львові Василь Трунквальтер.

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Наразі засновники проекту мають чимало планів. Зокрема йдеться про відкриття нових центрів в Рівненській, Хмельницькій та Дніпропетровській області до кінця 2023 року. А ось вже у 2024 продовжиться розширення національної мережі. Загалом на меті проекту щороку допомагати близько 20 000 захисникам та захисницям України.

Вже на наступний рік ми затвердили потужну програму. У планах — щонайменше подвоїти спроможності. Ми бачимо, що є дуже ефективні команди лікарів, у яких палають очі. Саме з ними хочеться розвивати й масштабувати цей дуже важливий проект для нас усіх, — додає Віктор Пінчук.

Також раніше ми детальніше розповідали, як реабілітаційний центр Recovery ставить військових на ноги.

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