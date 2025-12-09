Сколько осталось Ан-22 в РФ после падения последнего борта

Сегодня, 9 декабря, в Ивановской области РФ разбился тяжелый транспортник Ан-22. По данным минобороны агрессора, самолет упал во время облета после ремонта, унеся жизни семерых членов экипажа. Эта катастрофа фактически ставит точку в вопросе, сколько Ан-22 осталось на ходу — речь идет о потере, вероятно, последнего боеспособного гиганта ВКС РФ.

Сколько самолетов Ан-22 в России осталось до сегодняшнего дня

Катастрофа произошла в районе Уводьского водохранилища, к северу от города Иваново. Очевидцы и источники российского Коммерсанта утверждают, что самолет внезапно начал разваливаться в воздухе, а его обломки упали в воду. Это сразу спровоцировало волну вопросов в сети: сколько самолетов Ан-22 в России вообще могли подниматься в небо?

По данным аналитиков Defence Express, которые ссылаются на справочник The Military Balance, номинально на балансе ВКС РФ числилось три борта. В то же время российские реестры указывали, что всего корпусов могло быть около 60 за всю историю, но большинство из них давно превратились в доноров запчастей.

Так что ответ на запрос сколько Ан-22 осталось неутешительный для россиян: по состоянию на начало 2024 года “живыми” считались лишь единицы, в частности борта с номерами RA-09342 и RA-09309.

Интересно, что самолету было более 50 лет, и этот вылет должен был проверить его исправность после очередных регламентных работ. Символично, что именно в этом году первому Антею исполнилось 60 лет, и этот юбилей стал трагическим финалом.

Ан-22 сколько осталось: реальная картина

До этого инцидента авиационные эксперты уже склонялись к мысли, что эксплуатация этого типа завершена. Однако попытка поднять борт в воздух свидетельствует о том, что россияне до последнего пытались реанимировать устаревшую технику.

Теперь, когда спрашивают Ан-22 сколько осталось, можно с уверенностью говорить о полном нуле в графе боеспособных машин.

Ан-22 долгое время оставался самым большим в мире турбовинтовым самолетом, но время и отсутствие доступа к украинским комплектующим сделали свое дело.

То, что самолет развалился прямо в небе, свидетельствует о критической усталости металла и невозможности качественного обслуживания в условиях изоляции. Ответ на вопрос Ан-22 сколько осталось теперь следует искать только в архивах и на свалках металлолома.

Сколько осталось Ан-22 в РФ для музеев и истории

Теперь судьба бывших гигантов неба — это музейные площадки или утилизация. Авиационные энтузиасты пытаются выяснить: сколько Ан-22 еще можно спасти от распила?

Ожидается, что несколько бортов пополнят экспозиции музеев в Монино и Иваново, однако большая часть флота, которая годами простаивала в Твери, пойдет на металлолом.

Стоит отметить, что единственный в мире коммерческий Ан-22 принадлежал Авиалиниям Антонова и базировался в украинском Гостомеле, где пострадал во время боевых действий в 2022 году.

Сегодня, когда спрашивают сколько Ан-22 осталось в России, речь идет уже не о боевых единицах, а о музейных экспонатах. Легендарный самолет, устанавливавший мировые рекорды, окончательно ушел в историю.

Главное фото: Википедия.

