Скільки залишилося Ан-22 в РФ після падіння останнього борта

Сьогодні, 9 грудня, в Іванівській області РФ розбився важкий транспортник Ан-22. За даними міноборони агресора, літак впав під час обльоту після ремонту, забравши життя сімох членів екіпажу. Ця катастрофа фактично ставить крапку в питанні, скільки Ан-22 залишилося на ходу— йдеться про втрату, ймовірно, останнього боєздатного гіганта ВКС РФ.

Сколько літаків Ан-22 в Росії залишилося до сьогодні

Катастрофа сталася в районі Уводського водосховища, на північ від міста Іваново. Очевидці та джерела російського Комерсанта стверджують, що літак раптово почав розвалюватися в повітрі, а його уламки впали у воду. Це одразу спровокувало хвилю запитань у мережі: скільки літаків Ан-22 в Росії взагалі могли підійматися в небо?

За даними аналітиків Defence Express, які посилаються на довідник The Military Balance, номінально на балансі ВКС РФ числилося три борти. Водночас російські реєстри вказували, що загалом корпусів могло бути близько 60 за всю історію, але більшість із них давно перетворилися на донорів запчастин.

Тож відповідь на запит скільки Ан-22 залишилося невтішна для росіян: станом на початок 2024 року “живими” вважалися лише одиниці, зокрема борти з номерами RA-09342 та RA-09309.

Цікаво, що літаку було понад 50 років, і цей виліт мав перевірити його справність після чергових регламентних робіт. Символічно, що саме цього року першому Антею виповнилося 60 років, і цей ювілей став трагічним фіналом.

Ан-22 скільки залишилося : реальна картина

До цього інциденту авіаційні експерти вже схилялися до думки, що експлуатація цього типу завершена. Однак спроба підняти борт у повітря свідчить про те, що росіяни до останнього намагалися реанімувати застарілу техніку. Тепер, коли запитують Анн–22 скільки залишилося, можна з упевненістю казати про повний нуль у графі боєздатних машин.

Ан-22 довгий час залишався найбільшим у світі турбогвинтовим літаком, але час та відсутність доступу до українських комплектуючих зробили свою справу.

Те, що літак розвалився просто в небі, свідчить про критичну втому металу та неможливість якісного обслуговування в умовах ізоляції. Відповідь на питання Ан- 22 скільки залишилося тепер слід шукати лише в архівах та на звалищах металобрухту.

Скільки залишилося Ан-22 в РФ для музеїв та історії

Тепер доля колишніх гігантів неба — це музейні майданчики або утилізація. Авіаційні ентузіасти намагаються з’ясувати: скільки Анн-22 ще можна врятувати від розпилу?

Очікується, що кілька бортів поповнять експозиції музеїв у Моніно та Іванові, проте більша частина флоту, що роками простоювала у Твері, піде на брухт.

Варто зазначити, що єдиний у світі комерційний Ан-22 належав Авіалініям Антонова і базувався в українському Гостомелі, де постраждав під час бойових дій у 2022 році.

Сьогодні, коли запитують скільки Ан-22 залишилося в Росії йдеться вже не про бойові одиниці, а про музейні експонати. Легендарний літак, що встановлював світові рекорди, остаточно пішов в історію.

Головне фото: Вікіпедія.

Раніше ми писали характеристики СУ-30 — читай у матеріалі, яку зброю може запускати цей літак та яка його вартість.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!