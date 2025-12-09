Для тебе Новини

Скільки залишилося Ан-22 в РФ після падіння останнього борта

Юлія Хоменко, редакторка сайту 09 Грудня 2025, 15:00 3 хв.
Скільки літаків Ан-22 в Росії

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь