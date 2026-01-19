Света будет больше: власти обещают сократить продолжительность отключений в самых сложных регионах

Министр энергетики Украины Денис Шмыгаль сообщил, что во время встречи с руководством НЭК Укрэнерго был принят ряд важных решений — детали в нашем материале.

Будет больше света: в Укрэнерго был принят ряд важных решений

В частности, во время встречи был проработан вопрос об увеличении технических возможностей для импорта электроэнергии в Украину.

Кроме того, будут реализованы проекты для улучшения передачи электроэнергии с запада страны на восток для более эффективного использования сгенерированной и импортированной электроэнергии там, где в ней большая потребность.

Также будет уменьшено количество отчетностей и бюрократии через внедренные цифровые программы и другие инструменты, чтобы ускорить принятие важных решений.

Как отметил министр, совместно с Государственной специальной службой транспорта будут отработаны подходы к быстрым ремонтам и восстановлению электросетей и подстанций, приближенных к линиям фронта.

Также планируется максимальное упрощение в подключении всей распределенной генерации — энергосистема должна быть готова подключать альтернативную генерацию, прежде всего в регионах, где есть наибольший дефицит.

Напомним, что в украинской энергетике введено чрезвычайное положение — читай в материале, что это значит и что изменится для украинцев.

