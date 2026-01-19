Для тебя Новости

Света будет больше: власти обещают сократить продолжительность отключений в самых сложных регионах

Дмитрий Резник, редактор сайта Вікна-новини 19 января 2026, 10:58 2 мин.
шмигаль встретился с укрэнерго
Фото Pexels

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь