Світла буде більше: влада обіцяє скоротити тривалість відключень в найскладніших регіонах

Міністр енергетики України Денис Шмигаль повідомив, що під час зустрічі з керівництвом НЕК Укренерго було ухвалено низку важливих рішень — деталі в нашому матеріалі.

Буде більше світла: в Укренерго було ухвалено низку важливих рішень

Зокрема, під час зустрічі було опрацьовано питання щодо збільшення технічних можливостей для імпорту електроенергії в Україну.

Крім цього, будуть реалізовані проєкти для покращення передачі електроенергії із заходу країни на схід для більш ефективного використання згенерованої та імпортованої електроенергії там, де в ній є більша потреба.

Також буде зменшено кількість звітностей та бюрократії через впроваджені цифрові програми та інші інструменти, щоб прискорити ухвалення важливих рішень.

Як зазначив міністр, спільно з Державною спеціальною службою транспорту буде відпрацьовано підходи до швидких ремонтів та відновлення електромереж і підстанцій, які наближені до ліній фронту.

Також планується максимальне спрощення у підключенні всієї розподіленої генерації — енергосистема має бути готовою підключати альтернативну генерацію, передусім у тих регіонах, де є найбільший дефіцит.

