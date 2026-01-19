Для тебе Новини

Світла буде більше: влада обіцяє скоротити тривалість відключень в найскладніших регіонах

Дмитро Резник, редактор сайту Вікна-новини 19 Січня 2026, 10:58 2 хв.
шмигаль зустрівся з укренерго
Фото Pexels

