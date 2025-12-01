Цена на коммунальные услуги с 1 декабря 2025 года: изменятся ли цифры в зимних платежках

С приходом декабря украинцы традиционно начинают внимательнее присматриваться к своим платежкам. Морозы заставляют включать обогреватели, а вместе с ними растет и волнение: не подскочат ли тарифы этой зимой?

Вікна подготовили детальный разбор актуальных цен на свет, газ и воду. Рассказываем, сколько придется платить с 1 декабря 2025 года и как можно сэкономить на коммуналке в холодный сезон.

Тариф на коммунальные услуги с 1 декабря 2025: общая ситуация

Декабрь 2025 года не принесет шоковых изменений в платежках для большинства бытовых потребителей. Правительство приняло решение продлить действие механизма возложения специальных обязанностей на участников рынка.

Это означает, что цена на коммунальные услуги с 1 декабря 2025 года остается регулируемой и зафиксированной на текущем уровне для основных энергоресурсов.

В частности, действующие тарифы на электроэнергию были официально продлены. В соответствующем правительственном постановлении срок от 31 октября 2025 был заменен на 30 апреля 2026 г. Таким образом, текущие цены будут оставаться стабильными как минимум до конца отопительного сезона.

Цена света в Украине с 1 декабря 2025

Базовий тариф на электроэнергию для населения остается неизменным. Сколько стоит свет с 1 декабря 2025 года:

Единый тариф для бытовых потребителей составляет 4,32 грн за 1 кВт-ч ;

Эта цена действует независимо от объема потребления (если речь не идет об электроотоплении, о чем ниже).

Хотя МВФ в обновленном меморандуме призвал привести тарифы к рыночному уровню, резкого повышения именно зимой не планируется. Однако по прогнозам (например, Экономической правды), в будущем возможно ежегодный рост тарифов на 10–20%.

Сколько стоит свет с 1 декабря 2025 для владельцев электроотопления

Для потребителей, у которых установлено электроотопление, правительство предусмотрело льготные условия, действующие в холодное время года (с 1 октября по 30 апреля). Правила, обновленные еще в январе 2025 года, работают так:

Если потребление за месяц не превышает 2000 кВт-ч, тариф составляет 2,64 грн/кВт-ч на весь объем. Если потребление превышает 2000 кВт-ч, придется платить по стандартной цене — 4,32 грн/кВт·ч.

Цена света в Украине день ночь с 1 декабря 2025

В Украине цена света по тарифу день-ночь с 1 декабря 2025 года рассчитывается по специальным коэффициентам в зависимости от типа счетчика.

Для владельцев двухтонных приборов учета электроэнергия в ночное время, а именно с 23:00 до 07:00, стоит вдвое дешевле и составляет 2,16 грн/кВт-ч, тогда как в дневной период с 07:00 до 23:00 применяется стандартная цена 4,32 грн/кВт-ч.

Если установлен трехзонный счетчик, тарификация происходит иначе: в ночные часы с 23:00 до 07:00 стоимость киловатта снижается до 1,73 грн, в полупиковый период действует обычный тариф 4,32 грн/кВт-ч, однако в пиковые часы нагрузки на сеть (с 08:00 до 11:00 и с 20:00 до 22:00) цена возрастает до 6,48 грн/кВт-ч.

Цена на газ с 1 декабря 2025

Ситуация с голубым топливом также стабильна. Сколько будет стоить газ с 1 декабря 2025 года, зависит от вашего поставщика, но абсолютное большинство украинцев (около 98%) являются клиентами ГК Нафтогаз Украины.

Цена на газ с 1 декабря 2025 для клиентов Нафтогаза в рамках тарифного плана Фиксированный составляет 7,96 грн за кубометр.

Действие этого тарифа продлено до мая 2026 года, поэтому зимой цена на газ для бытовых нужд расти не будет.

Стоит также напомнить, что с 1 января 2026 года украинцы могут получить обновленные платежки за доставку газа, однако сама стоимость кубометра топлива пока что «заморожена».

Цена на воду с 1 декабря 2025

В отличие от газа и электроэнергии, где действуют общегосударственные фиксированные цены, цена на воду с 1 декабря 2025 может отличаться в зависимости от региона.

Сколько стоит вода с 1 декабря 2025:

На водоснабжение не действует единый мораторий для всей страны;

Тарифы устанавливаются местными водоканалами отдельно для каждого города или общины;

Во многих городах цены были заморожены на уровне предыдущих лет, однако точную стоимость куба воды стоит проверять на официальном сайте вашего водоканала.

Декабрь 2025 года украинцы встречают со стабильными тарифами на основные услуги. Электроэнергия зафиксирована на уровне 4,32 грн (или 2,16 грн ночью), газ — 7,96 грн.

Сохраняются также льготы для уязвимых категорий населения (скидки от 25% до 100% на оплату услуг), что помогает пережить зимний период с меньшей нагрузкой на семейный бюджет.

Если тебе интересно, каких изменений в платежках еще стоит ожидать, ранее мы рассказывали, насколько вырастут цены на коммунальные услуги в ближайшее время.

