Ціна на комунальні послуги з 1 грудня 2025: чи зміняться цифри у зимових платіжках

З приходом грудня українці традиційно починають уважніше придивлятись до своїх платіжок. Морози змушують вмикати обігрівачі, а разом з ними росте і хвилювання: чи не підскочать тарифи цієї зими?

Вікна підготували детальний розбір актуальних цін на світло, газ та воду. Розповідаємо, скільки доведеться платити з 1 грудня 2025 року та як можна заощадити на комуналці в холодний сезон.

Тариф на комунальні послуги з 1 грудня 2025: загальна ситуація

Грудень 2025 року не принесе шокових змін у платіжках для більшості побутових споживачів. Уряд ухвалив рішення продовжити дію механізму покладання спеціальних обов’язків на учасників ринку.

Це означає, що ціна на комунальні послуги з 1 грудня 2025 року залишається регульованою та зафіксованою на поточному рівні для основних енергоресурсів.

Зокрема, чинні тарифи на електроенергію були офіційно подовжені. У відповідній урядовій постанові термін від 31 жовтня 2025 було замінено на 30 квітня 2026 р. Таким чином, поточні ціни залишатимуться стабільними щонайменш до кінця опалювального сезону.

Ціна світла в Україні з 1 грудня 2025

Базовий тариф на електроенергію для населення залишається незмінним. Скільки коштує світло з 1 грудня 2025 року:

Єдиний тариф для побутових споживачів складає 4,32 грн за 1 кВт-год;

Ця ціна діє незалежно від обсягу споживання (якщо не йдеться про електроопалення, про що нижче).

Хоча МВФ в оновленому меморандумі закликав привести тарифи до ринкового рівня, різкого підвищення саме взимку не планується.

Скільки коштує світло з 1 грудня 2025 для власників електроопалення

Для споживачів, у яких встановлено електроопалення, уряд передбачив пільгові умови, що діють у холодну пору року (з 1 жовтня по 30 квітня). Правила, оновлені ще у січні 2025 року, працюють так:

Якщо споживання за місяць не перевищує 2000 кВт-год , тариф становить 2,64 грн/кВт-год на весь обсяг. Якщо споживання перевищує 2000 кВт-год , доведеться платити за стандартною ціною — 4,32 грн/кВт-год .

Ціна світла в Україні день ніч з 1 грудня 2025

В Україні ціна світла за тарифом день-ніч з 1 грудня 2025 року розраховується за спеціальними коефіцієнтами залежно від типу лічильника.

Для власників двозонних приладів обліку електроенергія в нічний час, а саме з 23:00 до 07:00, коштує вдвічі дешевше і становить 2,16 грн/кВт-год, тоді як у денний період з 07:00 до 23:00 застосовується стандартна ціна 4,32 грн/кВт-год.

Читати на тему Українців закликають ощадливо користуватись світлом: де ситуація вже ускладнена

Якщо ж встановлено тризонний лічильник, тарифікація відбувається інакше: у нічні години з 23:00 до 07:00 вартість кіловата знижується до 1,73 грн, у напівпіковий період діє звичайний тариф 4,32 грн/кВт-год, проте в пікові години навантаження на мережу (з 08:00 до 11:00 та з 20:00 до 22:00) ціна зростає до 6,48 грн/кВт-год.

Ціна на газ з 1 грудня 2025

Ситуація з блакитним паливом також стабільна. Скільки коштуватиме газ з 1 грудня 2025 року, залежить від вашого постачальника, але абсолютна більшість українців (близько 98%) є клієнтами ГК Нафтогаз України.

Ціна на газ з 1 грудня 2025 для клієнтів Нафтогазу в рамках тарифного плану Фіксований складає 7,96 грн за кубометр. Дію цього тарифу подовжено до травня 2026 року, тож взимку ціна на газ для побутових потреб не зростатиме.

Варто також нагадати, що з 1 січня 2026 року українці можуть отримати оновлені платіжки за доставку газу, проте сама вартість кубометра палива поки що заморожена.

Ціна на воду з 1 грудня 2025

На відміну від газу та електроенергії, де діють загальнодержавні фіксовані ціни, ціна на воду з 1 грудня 2025 може відрізнятися залежно від регіону.

Скільки коштує вода з 1 грудня 2025:

На водопостачання не діє єдиний мораторій для всієї країни;

Тарифи встановлюються місцевими водоканалами окремо для кожного міста чи громади;

У багатьох містах ціни були заморожені на рівні попередніх років, проте точну вартість куба води варто перевіряти на офіційному сайті вашого водоканалу.

Грудень 2025 року українці зустрічають зі стабільними тарифами на основні послуги. Електроенергія зафіксована на рівні 4,32 грн (або 2,16 грн вночі), газ — 7,96 грн.

Зберігаються також пільги для вразливих категорій населення (знижки від 25% до 100% на оплату послуг), що допомагає пережити зимовий період з меншим навантаженням на сімейний бюджет.

Якщо тобі цікаво, яких змін у платіжках ще варто очікувати, раніше ми розповідали, наскільки виростуть ціни на комунальні послуги найближчим часом.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!