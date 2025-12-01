Для тебе Новини

Ціна на комунальні послуги з 1 грудня 2025: чи зміняться цифри у зимових платіжках

Юлія Хоменко, редакторка сайту 01 Грудня 2025, 14:00 4 хв.
Ціна на комунальні послуги з 1 грудня 2025: чи зміняться цифри у зимових платіжках
Фото Pexels

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь