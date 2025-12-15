Во время стрельбы на пляже Бонди погиб эмигрант из Украины Алекс Клейтман, переживший Холокост — детали читай в материале.

Алекс Клейтман, переживший Холокост, погиб во время теракта в Сиднее

Смерть Алекса, как сообщают в NBC News, подтвердила его супруга Лариса, также являющаяся жертвой Холокоста. Она рассказала, что перед трагедией услышала несколько громких звуков и через мгновение увидела, как ее муж упал на землю.

По ее словам, мужчина пришел на пляж, чтобы отпраздновать Хануку — этот праздник для их семьи имел особое значение в течение многих лет.

Читать по теме Теракт в Дарницком районе Киева: СБУ задержала исполнителей Что известно о фигурантах теракта в Дарницком районе столицы?

Алекс Клейтман пережил Холокост в Сибири вместе со своей мамой и братом, а после войны они вместе эмигрировали из Украины в Австралию. Супруги были вместе почти 60 лет.

Его тело до сих пор там, а я сижу здесь и не знаю, что мне делать, — отмечает Лариса, которая все еще находится в шоковом состоянии.

Теракт в Сиднее — что известно

В воскресенье, 14 декабря, на пляже Бонди в Сиднее произошел теракт во время проведения одного из мероприятий по случаю Хануки, в результате которого погибли 16 человек и более 40 получили ранения.

Как сообщают Sky News, стрельбу устроили двое мужчин. Один из нападавших был ликвидирован полицией на месте, а другой ранен и задержан. Также в их авто были обнаружены взрывные устройства, которые были обезврежены.

Раньше мы писали, как теракт 11 сентября в США повлиял на историю мира — читай в материале, какие фильмы посвящены этой трагедии.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!