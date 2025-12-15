Для тебя Новости

Во время теракта в Австралии погиб эмигрант из Украины: он пережил Холокост

Дмитрий Резник, редактор сайта Вікна-новини 15 декабря 2025, 10:04 2 мин.
теракт в Сиднее
Фото Pexels

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь