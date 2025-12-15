Під час стрілянини на пляжі Бонді загинув емігрант з України Алекс Клейтман, що пережив Голокост — деталі читай у матеріалі.

Алекс Клейтман, що пережив Голокост, загинув під час теракту в Сіднеї

Смерть Алекса, як повідомляють у NBC News, підтвердила його дружина Лариса, що також була жертвою Голокосту. Вона розповіла, що перед трагедією почула кілька гучних звуків, і через певну мить побачила, як її чоловік впав на землю.

За її словами, чоловік прийшов на пляж, щоб відсвяткувати Хануку — це свято для їхньої родини мало особливе значення протягом багатьох років.

Алекс Клейтман пережив Голокост у Сибіру разом зі своєю мамою та братом, а після війни вони разом емігрували з України до Австралії. Разом подружжя було майже 60 років.

Його тіло досі там, а я сиджу тут і не знаю, що мені робити,

— зазначає Лариса, яка досі перебуває у шоковому стані.

Теракт у Сіднеї — що відомо

У неділю, 14 грудня, на пляжі Бонді в Сіднеї стався теракт під час проведення одного з заходів з нагоди Хануки, у результаті якої загинули 16 людей і понад 40 — отримали поранення.

Як повідомляють Sky News, стрілянину влаштували двоє озброєних чоловіків, що почали стріляти по людях. Один з нападників був ліквідований поліцією на місці, а інший — поранений та затриманий. Також у їхному авто було знайдено вибухові пристрої, які були знешкоджені.

