Дроны из ИИ: Ким Чен Ын одобрил план модернизации беспилотного арсенала

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын 18 сентября лично контролировал испытания новых беспилотных летательных аппаратов, заявив о необходимости дальнейшего совершенствования их боевых характеристик с помощью технологий искусственного интеллекта.

Об этом сообщило государственное северокорейское агентство KCNA, информацию также передает Reuters.

По данным СМИ, Ким наблюдал за тестами тактического ударного беспилотника Кумсон, а также стратегического разведывательного дрона собственной разработки.

Руководитель КНДР остался доволен результатами и одобрил план по дальнейшему расширению и модернизации беспилотного арсенала страны.

Лидер Северной Кореи подчеркнул, что новые дроны должны стать более эффективными благодаря интеграции искусственного интеллекта, что, по его словам, позволит усилить оперативные возможности армии.

Известно, что Пхеньян в последние годы активно развивает беспилотные технологии. В марте Ким Чен Ын лично руководил испытанием так называемых дронов-камикадзе, оснащённых элементами искусственного интеллекта.

Аналитики отмечают, что Северная Корея старается сократить отставание в военных технологиях, делая акцент именно на дронах, которые в мире стали ключевым элементом современных боевых действий.

Во время поездки 18 сентября Ким Чен Ын также посетил строительство большой тепличной фермы в городе Синыйджу, который граничит с Китаем. Как сообщает KCNA, объект имеет стратегическое значение для продовольственной безопасности страны.

На фоне таких сообщений украинская разведка обращает внимание на военную активность КНДР. Начальник ГУР МО Украины генерал-лейтенант Кирилл Буданов отметил, что только три страны мира сейчас имеют реальный опыт ведения современной войны на широкой линии фронта с применением почти всех имеющихся обычных средств. Это — Украина, Россия и Северная Корея.

