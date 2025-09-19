Дрони з ШІ: Кім Чен Ин схвалив план модернізації безпілотного арсеналу

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин 18 вересня особисто контролював випробування нових безпілотних літальних апаратів, заявивши про необхідність подальшого вдосконалення їхніх бойових характеристик за допомогою технологій штучного інтелекту.

Про це повідомило державне північнокорейське агентство KCNA, інформацію також передає Reuters.

За даними ЗМІ, Кім спостерігав за тестами тактичного ударного безпілотника Кумсон, а також стратегічного розвідувального дрона власної розробки.

Керівник КНДР залишився задоволений результатами й схвалив план щодо подальшого розширення та модернізації безпілотного арсеналу країни.

Лідер Північної Кореї наголосив, що нові дрони мають стати більш ефективними завдяки інтеграції штучного інтелекту, що, за його словами, дозволить посилити оперативні можливості армії.

Відомо, що Пхеньян останніми роками активно розвиває безпілотні технології. У березні Кім Чен Ин особисто керував випробуванням так званих дронів-камікадзе, оснащених елементами штучного інтелекту.

Аналітики відзначають, що Північна Корея намагається скоротити відставання у військових технологіях, роблячи акцент саме на дронах, які у світі стали ключовим елементом сучасних бойових дій.

Під час поїздки 18 вересня Кім Чен Ин також відвідав будівництво великої тепличної ферми в місті Сінийджу, що межує з Китаєм. Як повідомляє KCNA, об’єкт має стратегічне значення для продовольчої безпеки країни.

На тлі таких повідомлень українська розвідка звертає увагу на військову активність КНДР. Начальник ГУР МО України генерал-лейтенант Кирило Буданов зазначив, що лише три країни світу нині мають реальний досвід ведення сучасної війни на широкій лінії фронту з застосуванням майже всіх наявних звичайних засобів. Це — Україна, Росія та Північна Корея.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!