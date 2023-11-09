Трое украинских детей вернулись в Украину — детали о пути домой

Трое украинских детей вернулись в Украину — это большое достижение, которое приближает нас с каждым разом к возможному воссоединению всех семей, разделенных войной и российскими оккупантами.
За этой радостной новостью — колоссальная работа многих служб, — пишет глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.
За этой радостной новостью — колоссальная работа многих служб, — пишет глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.
Глава области рассказал, что сегодня, 9 ноября, удалось вернуть не просто троих детей, но и их семьи.
Над этим работали Офис Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, благотворительная организация Save Ukraine, органы опеки и попечительства, а также служба по делам детей.
Пока психологи работают с детьми и их родителями, которых удалось вернуть домой. Также им оказывается и вся необходимая медицинская помощь.
Поздравляю семьи с возвращением. Желаю поскорее адаптироваться на новом месте. А мы поможем на всех этапах.
Поздравляю семьи с возвращением. Желаю поскорее адаптироваться на новом месте. А мы поможем на всех этапах.
Также Александр Прокудин добавил, что всего с начала 2023 года на подконтрольную Украине территорию удалось вернуть 146 детей Херсонской области.
Мы работаем над тем, чтобы все наши дети снова были дома.
Мы работаем над тем, чтобы все наши дети снова были дома.
В то же время многие семьи продолжают ждать возвращения из российской неволи своих родных защитников. Читай историю женщины из стали, которая ждет любимого из плена.
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