Трое украинских детей вернулись в Украину — детали о пути домой

Трое украинских детей вернулись в Украину — это большое достижение, которое приближает нас с каждым разом к возможному воссоединению всех семей, разделенных войной и российскими оккупантами.

За этой радостной новостью — колоссальная работа многих служб, — пишет глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Как трое украинских детей вернулись в Украину

Глава области рассказал, что сегодня, 9 ноября, удалось вернуть не просто троих детей, но и их семьи.

Над этим работали Офис Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, благотворительная организация Save Ukraine, органы опеки и попечительства, а также служба по делам детей.

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Пока психологи работают с детьми и их родителями, которых удалось вернуть домой. Также им оказывается и вся необходимая медицинская помощь.

Поздравляю семьи с возвращением. Желаю поскорее адаптироваться на новом месте. А мы поможем на всех этапах.

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Также Александр Прокудин добавил, что всего с начала 2023 года на подконтрольную Украине территорию удалось вернуть 146 детей Херсонской области.

Мы работаем над тем, чтобы все наши дети снова были дома.

В то же время многие семьи продолжают ждать возвращения из российской неволи своих родных защитников. Читай историю женщины из стали, которая ждет любимого из плена.

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