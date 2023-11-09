Троє українських дітей повернулися в Україну — деталі про шлях додому

Троє українських дітей повернулися в Україну — це велике досягнення, яке наближає нас з кожним разом до можливого воз’єднання усіх родин, яких розділила війна та російські окупанти.

За цією радісною новиною — колосальна робота багатьох служб, — пише голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Як троє українських дітей повернулися в Україну

Очільник області розповів, що сьогодні, 9 листопада, вдалось повернути не просто трьох дітей, але і їхні родини.

Над цим працювали Офіс Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, благодійна організація Save Ukraine, органи опіки та піклування, а також служба у справах дітей.

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Наразі психологи працюють з дітьми та їхніми батьками, яких вдалось повернути додому. Також їм надають і всю необхідну медичну допомогу.

Вітаю сім’ї з поверненням. Бажаю якнайшвидше адаптуватися на новому місці. А ми допоможемо на всіх етапах.

Читати на тему 19 дітей вдалося повернути з окупованих територій: що відомо про нову рятувальну місію Розповідаємо про повернення українських дітей з окупованих територій.

Також Олександр Прокудін додав, що загалом від початку 2023 року на підконтрольну Україні територію вдалось повернути 146 дітей Херсонщини.

Ми працюємо над тим, щоб усі наші діти знову були вдома.

Водночас чимало родин продовжують чекати на повернення з російської неволі своїх рідних захисників. Читай історію жінки зі сталі, що чекає коханого з полону.

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