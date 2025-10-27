Украинские Силы беспилотных систем нанесли удар по дамбе Белгородского водохранилища — именно по тому гидросооружению, которое российские источники называют Белгородская дамба.

Если посмотреть, где Белгородська дамба на карте расположена относительно Северского Донца, становится очевидно: повреждение дамбы сделало невозможным нормальное снабжение российских войск на Волчанском направлении. Теперь занятые россиянами позиции остались без должной логистики.

Об атаке сообщил командующий Силами беспилотных систем Роберт Бровди (Мадяр), а также 16 армейский корпус ВСУ.

Белгородское водохранилище сегодня дало трещину. С момента волшебного пенделя уровень упал пока на 100 см. Визит нанесен Птахами 1 отдельного Центра Сил беспилотных систем (трансформированный 14 полк СБС), — отметил Мадяр.

Удар по дамбе Белгородского водохранилища: как повреждение повлияло на логистику врага

По его словам, вода начала быстро уходить, и уровень в водохранилище снизился примерно на один метр. Российские ресурсы подтверждают, что подтопление затронуло и передовые окопы оккупантов.

Еще до того как удар по дамбе Белгородского водохранилища изменил ситуацию, враг пытался воспользоваться обмелением рек, чтобы перебрасывать технику в сторону Волчанска.

В Кремле даже отчитывались о 70% контроля города. На самом деле эти локальные продвижения дались противнику слишком дорого — отдельные подразделения, в частности один из батальонов, практически потеряли боеспособность и были вынуждены отойти на восстановление.

Белгородская дамба на карте: где расположена

После повреждения Белгородская дамба (карта подтверждает ее значение для логистики врага) стала ловушкой для тех российских подразделений, которые успели переправиться через Северский Донец.

Они оказались отрезанными от основных сил, а падение уровня воды и отсутствие листвы на деревьях делают их перемещения легко заметными для украинских сил.

В ВСУ отмечают, что затопление вражеских позиций и хаос с обеспечением могут быстро обернуться увеличением количества взятых в плен оккупантов. Украинская армия внимательно следит за ситуацией и использует созданное водой окно возможностей для ослабления противника.

