Бєлгородська дамба пошкоджена: що це означає для російських військ під Вовчанськом

Українські Сили безпілотних систем завдали удару по дамбі Бєлгородського водосховища — саме тій гідроспоруді, яку російські джерела називають Бєлгородская дамба.
Бєлгородська дамба розташована поруч з Сіверським Дінцем, тож після удару по ній вода пішла в річку. Через це російські підрозділи на Вовчанському напрямку втратили нормальні маршрути постачання.
Інформація про це з’явилася у Telegram командувача Сил безпілотних систем Роберта Бровді (Мадяра), а також у повідомленнях 16 армійського корпусу ЗСУ.
Бєлгородське водосховище сьогодні дало тріщину. З моменту чарівного пендюля рівень впав поки на 100 см. Візит завдано Птахами 1 окремого Центру Сил безпілотних систем (трансформований 14 полк СБС), — зазначив Мадяр.
Удар по дамбі Бєлгородського водосховища: як пошкодження вплинуло на логістику ворога
За його словами, вода почала швидко сходити, і рівень у водосховищі впав приблизно на один метр. Російські ресурси підтверджують: підтоплення зачепило і передові окопи окупантів.
Ще до того як удар по дамбі Бєлгородського водосховища змінив ситуацію, ворог намагався скористатися обмілінням річок, щоб перекидати техніку в бік Вовчанська.
У Кремлі навіть звітували про 70% контролю міста. Насправді ж ці локальні просування противнику далися надто дорого — окремі підрозділи, зокрема один із батальйонів, практично втратили боєздатність і вимушено відступили на відновлення.
Бєлгородська дамба на карті: де розташована
Після пошкодження Бєлгородська дамба (карта підтверджує її значення для логістики ворога) стала пасткою для тих російських підрозділів, що встигли переправитися через Сіверський Донець.
Вони залишилися відрізаними від основних сил, а падіння рівня води та відсутність листя на деревах роблять їхні переміщення легко помітними для українських сил.
У ЗСУ зазначають, що затоплення ворожих позицій і хаос із постачанням можуть швидко обернутися збільшенням кількості полонених окупантів. Українська армія уважно стежить за ситуацією і використовує створене водою вікно можливостей для послаблення противника.
