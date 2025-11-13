Украинские компании помогали Ирану в производстве дронов — США ввели санкции

Министерство финансов США ввело новые санкции против сетей закупок, связанных с Ираном, помогающих в производстве баллистических ракет и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Эти ограничения коснулись 32 физических и юридических лиц из нескольких стран, включая Украину, где под санкции попали компании ООО ГК Императив Украина и ООО Экофера. По данным американского ведомства, эти украинские фирмы использовались как подставные для поставки материалов иранской военной промышленности.

Санкции направлены против партнерства MVM — иранской сети, которая с 2023 года координирует закупки ключевых ингредиентов для горючего баллистических ракет, таких как хлорат натрия, перхлорат натрия и себациновая кислота.

В список попали лица и компании из Ирана, ОАЭ, Турции, Китая, Гонконга, Индии, Германии и Украины. Отдельная сеть, связанная с иранской государственной компанией, использовала подставные фирмы для закупок компонентов БПЛА.

В частности, иранский агент через украинские ООО ГК Императив Украина и ООО Экофера поставлял аэрокосмические материалы, включая индикаторы положения и магнитометры, для компании HESA — производителя военных самолетов и БПЛА серии Ababil в Иране.

Это не первое подобное обвинение: ранее США вводили санкции против сетей, связанных с перевозкой нефти из Ирана и России под контролем Мохаммада Хосейна Шамхани, включавшее более 50 человек, компаний и судов.

Основная причина санкций — нарушение международных ограничений на поставку материалов для иранской ракетной и дроновой программ, что угрожает региональной стабильности. ООН возобновила санкции против Ирана из-за ядерной деятельности, включая эмбарго на оружие и замораживание активов, на что Тегеран отреагировал дипломатическими шагами, как отзыв послов.

Последствия для санкционированных лиц включают в себя полное блокирование активов в США и потенциальные ограничения для иностранных финансовых учреждений, проводящих операции с ними. Это может привести к более строгим условиям для открытия счетов или полного запрета на сотрудничество с американской системой.

