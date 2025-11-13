Українські компанії допомагали Ірану у виробництві дронів — США ввели санкції

Міністерство фінансів США запровадило нові санкції проти мереж закупівель, пов’язаних з Іраном, які допомагають у виробництві балістичних ракет та безпілотних літальних апаратів (БПЛА).

Ці обмеження торкнулися 32 фізичних та юридичних осіб з кількох країн, зокрема України, де під санкції потрапили компанії ТОВ ГК Імператив Україна та ТОВ Екофера. За даними американського відомства, ці українські фірми використовувалися як підставні для постачання матеріалів іранській військовій промисловості.

Читай у матеріалі деталі санкцій та як українські компанії допомагали Ірану у виробництві дронів.

Українські компанії допомагали Ірану виготовляти дрони: деталі санкцій та залучені мережі

Санкції спрямовані проти партнерства MVM — іранської мережі, яка з 2023 року координує закупівлі ключових інгредієнтів для пального балістичних ракет, таких як хлорат натрію, перхлорат натрію та себацинова кислота.

До списку потрапили особи та компанії з Ірану, ОАЕ, Туреччини, Китаю, Гонконгу, Індії, Німеччини та України. Окрема мережа, пов’язана з іранською державною компанією, використовувала підставні фірми для закупівель компонентів БПЛА.

Зокрема, іранський агент через українські ТОВ ГК Імператив Україна та ТОВ Екофера постачав аерокосмічні матеріали, включаючи індикатори положення та магнітометри, для компанії HESA — виробника військових літаків та БПЛА серії Ababil в Ірані.

Це не перше подібне звинувачення: раніше США вводили санкції проти мереж, пов’язаних з перевезенням нафти з Ірану та Росії під контролем Мохаммада Хосейна Шамхані, що включало понад 50 осіб, компаній та суден.

Основна причина санкцій — порушення міжнародних обмежень на постачання матеріалів для іранської ракетної та дронової програм, що загрожує регіональній стабільності. ООН відновила санкції проти Ірану через ядерну діяльність, зокрема ембарго на зброю та заморожування активів, на що Тегеран відреагував дипломатичними кроками, як відкликання послів.

Наслідки для санкціонованих осіб передбачають повне блокування активів у США та потенційні обмеження для іноземних фінансових установ, що проводять операції з ними. Це може призвести до суворіших умов на відкриття рахунків чи повної заборони на співпрацю з американською системою.

Раніше ми писали, що Трамп дозволив Україні далекобійні удари по РФ — читай у матеріалі, чи була заборона на них.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!