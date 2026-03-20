Шок украинских инструкторов: военные США сбивают Шахеды ракетами за миллионы долларов

Опыт украинских военных, которые годами отражают массированные атаки дронов и ракет, оказался настоящим откровением для армий государств Персидского залива и их американских партнеров. Однако то, что увидели украинские специалисты на Ближнем Востоке, вызвало у них лишь недоумение: союзники тратят миллиардные ресурсы там, где могли бы сработать точные расчеты и тактическая гибкость.

О деталях миссии группы из 201 украинского инструктора в Кувейте, Катаре, ОАЭ и Саудовской Аравии сообщает издание The Times. Наши военные прибыли туда, чтобы помочь настроить оборону от иранских угроз, но столкнулись с подходами, которые трудно назвать эффективными в условиях современной войны.

24 миллиона долларов за один Шахед

Один из украинских офицеров поделился ошеломляющим фактом: во время перехвата одной вражеской цели в регионе было выпущено сразу восемь ракет-перехватчиков Patriot. Учитывая, что каждая такая ракета стоит более 3 млн долларов, стоимость сбития одного дешевого дрона превысила 24 млн долларов.

Ситуация с использованием флота оказалась не лучше. Для уничтожения Шахеда, цена которого составляет около 70 тысяч долларов, союзники применяли корабельные ракеты SM-6, стоимость которых достигает 6 млн долларов за единицу.

Часто они стреляли бездумно. Я не понимаю, что они делали и на что смотрели в течение четырех лет, пока мы воюем. Мы передавали союзникам все данные экипажей наших Patriot, сложные расчеты для улучшения перехвата, но на них просто не обратили внимания, — констатировал украинский военный.

Отдельной темой для критики стала неспособность союзников маскировать стационарные объекты. В Украине радиолокационные системы постоянно меняют позиции, что делает их почти неуловимыми для врага. Вместо этого на Ближнем Востоке дорогие системы месяцами стоят на одном месте, их даже можно увидеть на обычных спутниковых снимках.

Последствия такой халатности оказались фатальными: всего три дешевых «Шахеда» смогли поразить радар раннего обнаружения AN/FPS-132, стоимость которого оценивается в миллиард долларов, а также повредить систему высотной противовоздушной обороны Terminal (цена около 300 млн долларов).

Уникальный опыт Украины — новая страница военной истории

По словам президента Владимира Зеленского, только за первые четыре дня обострения с Ираном США и партнеры потратили более 800 ракет Patriot — это на 200 единиц больше, чем получила Украина за три года полномасштабного вторжения. Это свидетельствует о колоссальном дефиците боеприпасов, который может возникнуть в мире из-за такой тактики.

Полковник Кирилл Перетятко из тактической группы ПВО подчеркивает: мир должен изучать украинские уроки, ведь современная война коренным образом изменилась.

Таких операций и столкновений, как в Украине, в мировой истории еще не было. Это совсем другая война, которую сейчас вынуждены изучать все страны, — резюмировал полковник.

Украинские инструкторы продолжают делиться опытом, надеясь, что западные партнеры в конце концов начнут ценить не только мощность своего оружия, но и эффективность его применения.

