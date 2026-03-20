Шок українських інструкторів: військові США збивають Шахеди ракетами за мільйони доларів

Досвід українських військових, які роками відбивають масовані атаки дронів та ракет, виявився справжнім одкровенням для армій держав Перської затоки та їхніх американських партнерів. Проте те, що побачили українські фахівці на Близькому Сході, викликало у них лише подив: союзники витрачають мільярдні ресурси там, де могли б спрацювати точні розрахунки та тактична гнучкість.

Про деталі місії групи з 201 українського інструктора в Кувейті, Катарі, ОАЕ та Саудівській Аравії повідомляє видання The Times. Наші військові прибули туди, щоб допомогти налаштувати оборону від іранських загроз, але зіткнулися з підходами, які важко назвати ефективними в умовах сучасної війни.

24 мільйони доларів за один Шахед

Один із українських офіцерів поділився приголомшливим фактом: під час перехоплення однієї ворожої цілі в регіоні було випущено одразу вісім ракет-перехоплювачів Patriot. Враховуючи, що кожна така ракета коштує понад 3 млн доларів, вартість збиття одного дешевого дрона перевищила 24 млн доларів.

Ситуація з використанням флоту виявилася не кращою. Для знищення «Шахеда», ціна якого становить близько 70 тисяч доларів, союзники застосовували корабельні ракети SM-6, вартість яких сягає 6 млн доларів за одиницю.

Часто вони стріляли бездумно. Я не розумію, що вони робили і на що дивилися протягом чотирьох років, поки ми воюємо. Ми передавали союзникам усі дані екіпажів наших Patriot, складні розрахунки для покращення перехоплення, але на них просто не звернули уваги, — констатував український військовий.

Окремою темою для критики стала нездатність союзників маскувати стаціонарні об’єкти. В Україні радіолокаційні системи постійно змінюють позиції, що робить їх майже невловимими для ворога. Натомість на Близькому Сході дорогі системи місяцями стоять на одному місці, їх навіть можна побачити на звичайних супутникових знімках.

Наслідки такої недбалості виявилися фатальними: всього три дешеві Шахеди змогли уразити радар раннього виявлення AN/FPS-132, вартість якого оцінюється у мільярд доларів, а також пошкодити систему висотної оборони Terminal (ціна близько 300 млн доларів).

Унікальний досвід України — нова сторінка військової історії

За словами президента Володимира Зеленського, лише за перші чотири дні загострення з Іраном США та партнери витратили понад 800 ракет Patriot — це на 200 одиниць більше, ніж отримала Україна за три роки повномасштабного вторгнення. Це свідчить про колосальний дефіцит боєприпасів, який може виникнути у світі через таку тактику.

Полковник Кирило Перетятко з тактичної групи ППО наголошує: світ має вивчати українські уроки, адже сучасна війна докорінно змінилася.

Таких операцій і зіткнень, як в Україні, у світовій історії ще не було. Це зовсім інша війна, яку зараз змушені вивчати всі країни, — резюмував полковник.

Українські інструктори продовжують ділитися досвідом, сподіваючись, що західні партнери врешті почнуть цінувати не лише потужність своєї зброї, а й ефективність її застосування.

Раніше ми писали, що Іран обіцяє вільний транзит суден в обмін на розрив відносин із США — читай в матеріалі, чому республіка вдається до такого шантажу.

