Был легендой итальянской музыки. Как жил и почему умер выдающийся певец Тото Кутуньо

22 августа 2023 года скончался итальянский певец Тото Кутуньо. Как сообщает информационное агентство ANSA, жизнь легендарного поп исполнителя прервалась в больнице Сан-Раффаэле в Милане, в возрасте 80 лет. Менеджер музыканта Данило Манкузо не сообщил о причине смерти.

Что известно о смерти Тото Кутуньо

Сообщается, что Сальваторе Кутуньо уже несколько месяцев страдал от проблем со здоровьем, и его состояние ухудшалось. Певца госпитализировали в больницу с обострением продолжительной болезни.

В июле этого года автору песен и певцу исполнилось 80 лет.

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Пока больше деталей о его смерти не сообщают.

Похоронят легендарного исполнителя и композитора 24 августа в Милане.

Жизнь и творчество Тото Кутуньо

Итальянский поп исполнитель родился 7 июля 1943 года. За свою жизнь он стал известен не только в родной стране, но и далеко за её пределами.

Популярность и узнаваемость певцу принесла песня L’Italiano.

В своё время он выиграл Евровидение 1990 года с песней Insieme:1990. Также он дважды побеждал на песенном фестивале в курортном итальянском городе Санремо.

Песни Тото Кутуньо любили в СССР. После распада Союза он десять раз приезжал в Украину с концертами, последний из которых прошел в 2017 году.

Вместе с тем, у певца были пророссийские взгляды: в 2015 году он приветствовал президента РФ с днем рождения, в 2012 — исполнял свою L’Italiano с хором Красной Армии РФ. Сам исполнитель называл себя аполитичным.

Известно, что в 2019 году группа украинских депутатов обращалась в спецслужбы с просьбой запретить певцу въезд в страну из-за пророссийских позиций.

Почти три месяца назад умерла ещё одна известная мировая исполнительница — Тина Тернер. Что известно о её жизни и смерти, мы писали раньше.

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