Був легендою італійської музики. Як жив та чому помер видатний співак Тото Кутуньйо

22 серпня 2023 року помер італійський співак Тото Кутуньйо. Як повідомляє інформаційна агенція ANSA, життя легендарного попвиконавця перервалося у лікарні Сан-Раффаеле в Мілані, у віці 80 років. Менеджер музиканта Даніло Манкузо не повідомив виданню причину смерті.

Що відомо про смерть Тото Кутуньйо

Повідомляється, що Сальваторе Кутуньйо вже кілька місяців страждав від проблем зі здоров’ям, і його стан погіршувався. Співака госпіталізували до лікарні із загостренням тривалої хвороби.

У липні цього року автору пісень та виконавцю виповнилося 80 років.

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Поки що більше деталей про його смерть не повідомляють.

Поховають легендарного виконавця і композитора 24 серпня у Мілані.

Життя і творчість Тото Кутуньйо

Італійський поп-виконавець народився 7 липня 1943 року. За своє життя він став відомим не лише у рідній країні, а й далеко за її межами.

Популярність та впізнаваність співаку принесла пісня L’Italiano.

У свій час він виграв Євробачення 1990 року з піснею Insieme:1990. Також він двічі перемагав на Пісенному фестивалі в курортному італійському місті Санремо.

Пісні Тото Кутуньйо любили в СРСР. Після розпаду Союзу він десять разів приїздив до України з концертами, останній з них відбувся у 2017 році.

Разом з тим, у 2015 році співак вітав президента РФ з днем народження, у 2012 — виконував свою L’Italiano з хором Червоної Армії РФ. Сам виконавець називав себе аполітичним.

Відомо, що у 2019 році група українських депутатів зверталася до спецслужб з проханням заборонити співаку в’їзд до країни через проросійські позиції.

Майже три місяці тому померла ще одна відома світова виконавиця — Тіна Тернер. Що відомо про її життя та смерть, ми писали раніше.

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