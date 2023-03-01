Больше 30 погибших! Железнодорожная катастрофа в Греции: почему произошла и что известно

В последнее время новости мира все больше шокируют и пугают: не проходит одно мощное землетрясение, как сразу происходит другое; случаются масштабные аварии и катастрофы на дорогах и железных путях.
Поздним вечером 28 февраля в Греции, на железнодорожном пути из Афин в Салоники произошло лобовое столкновение двух поездов — пассажирского и грузового.
По состоянию на 10:00 известно по меньшей мере о 32 погибших пассажирах поезда, еще 85 получили ранения разной тяжести.
По состоянию на 10:00 известно по меньшей мере о 32 погибших пассажирах поезда, еще 85 получили ранения разной тяжести.
Известно, что пассажирский поезд выполнял рейс IC62 из Афин в Салоник. Навстречу ему двигался грузовой поезд, следовавший из Салоников в Ларису, — сообщает Reuters.
Как сообщил губернатор региона Фессалия Константинос Агорастос, первые четыре вагона пассажирского поезда сошли с рельсов в результате аварии, а первые два вспыхнувших вагона были почти полностью уничтожены.
Они ехали на большой скорости, и один машинист не знал, что приближается другой, – сказал губернатор.
Они ехали на большой скорости, и один машинист не знал, что приближается другой, – сказал губернатор.
По информации местных СМИ, в пассажирском поезде было около 350 человек. Спасатели целую ночь работали на месте трагедии, чтобы найти выживших.
Предполагают, что всему виной старые железные пути в Греции.
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Фото: Reuters