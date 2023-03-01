В последнее время новости мира все больше шокируют и пугают: не проходит одно мощное землетрясение, как сразу происходит другое; случаются масштабные аварии и катастрофы на дорогах и железных путях.

Поздним вечером 28 февраля в Греции, на железнодорожном пути из Афин в Салоники произошло лобовое столкновение двух поездов — пассажирского и грузового.

По состоянию на 10:00 известно по меньшей мере о 32 погибших пассажирах поезда, еще 85 получили ранения разной тяжести.

Железнодорожная катастрофа в Греции: что известно

Известно, что пассажирский поезд выполнял рейс IC62 из Афин в Салоник. Навстречу ему двигался грузовой поезд, следовавший из Салоников в Ларису, — сообщает Reuters.

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Как сообщил губернатор региона Фессалия Константинос Агорастос, первые четыре вагона пассажирского поезда сошли с рельсов в результате аварии, а первые два вспыхнувших вагона были почти полностью уничтожены.

Они ехали на большой скорости, и один машинист не знал, что приближается другой, – сказал губернатор.

По информации местных СМИ, в пассажирском поезде было около 350 человек. Спасатели целую ночь работали на месте трагедии, чтобы найти выживших.

Предполагают, что всему виной старые железные пути в Греции.

Больше 30 погибших! Железнодорожная катастрофа в Греции: почему произошла и что известно / 4 Фотографии

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Фото: Reuters