Понад 30 загиблих! Залізнична катастрофа в Греції: чому сталася і що відомо

Останнім часом новини світу все більше шокують та лякають: не минає один потужний землетрус, як одразу відбувається інший; стаються масштабні аварії та катастрофи на дорогах та залізницях.

Пізно ввечері 28 лютого у Греції, на залізничному шляху з Афін до Салонік, сталося лобове зіткнення двох поїздів — пасажирського та вантажного.

Станом на 10:00 відомо про щонайменше 32 загиблих пасажирів потяга, ще 85 отримали поранення різної важкості.

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Відомо, що пасажирський поїзд виконував рейс IC62 з Афін до Салонік. Назустріч йому рухався вантажний потяг, який прямував із Салонік до Лариси, — про це повідомляє Reuters.

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Як повідомив губернатор регіону Фессалія Костянтинос Агорастос, перші чотири вагони пасажирського поїзда зійшли з рейок внаслідок аварії, а перші два вагони, які спалахнули, були майже повністю знищені.

Вони їхали на великій швидкості, і один машиніст не знав, що наближається інший, — сказав губернатор.

За інформацією місцевих ЗМІ, у пасажирському поїзді було близько 350 осіб. Рятувальники цілу ніч працювали на місці трагедії, щоб знайти тих, хто вижив.

Припускають, що у всьому винні старі залізниці в Греції.

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Фото: Reuters