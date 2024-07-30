Госпитализаций все больше! В Киеве выросла заболеваемость COVID-19

В Киеве за июль значительно повысился уровень заболеваемости COVID-19, а по сравнению с началом месяца увеличилось количество госпитализаций. Такие данные приводит директор Департамента здравоохранения КГГА Валентина Гинзбург, сообщает официальный портал столицы. Сколько киевлян заболело за последний период, рассказываем дальше.

В Киеве выросло количество случаев COVID-19: что известно

На 1 июля в медицинских учреждениях столицы находились двадцать больных с диагнозом COVID-19 и один с подозрением. Но за последние недели количество пациентов увеличилось до 73.

— В среднем в больницы сейчас попадает около 20 человек в сутки. Напомню, что госпитализируют именно в сложных случаях протекания болезни. К сожалению, среди таких тяжелых больных — 18 детей, — подчеркнула Валентина Гинзбург.

По данным Киевского городского Центра контроля и профилактики болезней, всего в июле зарегистрировали 900 случаев COVID-19, а в июне их количество составляло менее 200. С начала года от заболевания в Киеве умерли 52 человека.

Директор Департамента здравоохранения КГГА напомнила о советах, которые помогут снизить вероятность инфицирования:

следить за личной гигиеной, мыть руки и пользоваться дезинфицирующими средствами;

избегать закрытых помещений с большим скоплением людей;

часто проветривать помещение;

проводить влажную уборку дома и на работе.

При первых симптомах нужно изолироваться и находиться дома. COVID-19, даже с легким течением, для зараженного человека со слабым иммунитетом (ребенка, беременной, хронического больного, старшего человека) может стать смертельным.

Детям и взрослым нужно обязательно пройти тест, чтобы точно понимать, как правильно лечиться.

— Так что алгоритм действий должен быть следующим: заболели — остались дома — обратились к врачу — протестировались и неукоснительно соблюдаете все рекомендации к полному выздоровлению, — заявила Валентина Гинзбург.

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