Госпіталізацій все більше! У Києві зросла захворюваність на COVID-19

У Києві за липень значно підвищився рівень захворюваності на COVID-19, а порівняно з початком місяця збільшилася кількість госпіталізацій. Такі дані наводить директорка Департаменту охорони здоров’я КМДА Валентина Гінзбург, повідомляє офіційний портал столиці. Скільки киян захворіло за останній період, розповідаємо далі.

У Києві зросла кількість випадків COVID-19: що відомо

Станом на 1 липня в медичних закладах столиці перебували двадцять хворих із діагнозом COVID-19 та один із підозрою. Але за останні тижні кількість пацієнтів збільшилася до 73.

— В середньому до лікарень наразі потрапляє близько 20 осіб за добу. Нагадаю, що ушпиталюють саме у складних випадках перебігу хвороби. На жаль, серед таких важких хворих — 18 дітей, — наголосила Валентина Гінзбург.

За даними Київського міського Центру контролю та профілактики хвороб, усього в липні зареєстрували 900 випадків COVID-19, а в червні їхня кількість становила менш як 200. З початку року від захворювання у Києві померли 52 особи.

Директорка Департаменту охорони здоров’я КМДА нагадала про поради, які допоможуть знизити ймовірність інфікування:

слідкувати за особистою гігієною, мити руки та користуватися дезінфекційними засобами;

уникати закритих приміщень з великою скупченістю людей;

часто провітрювати приміщення;

проводити вологе прибирання вдома і на роботі.

За перших симптомів потрібно ізолюватися та перебувати вдома. COVID-19, навіть з легким перебігом, для зараженої людини зі слабким імунітетом (дитини, вагітної, хронічного хворого, людини старшого віку) може стати смертельним.

Дітям та дорослим потрібно обов’язково зробити тест, щоб точно розуміти, як правильно лікуватися.

— Тож алгоритм дій має бути наступним: захворіли — залишилися вдома — звернулися до лікаря — протестувалися та неухильно дотримуєтесь всіх рекомендацій до повного одужання, — зазначила Валентина Гінзбург.

Ми розповідали, у яких місцях найчастіше інфікуються коронавірусом.

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