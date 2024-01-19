Через це розвивається важка форма! Де українці найчастіше інфікуються COVID-19

Епідсезон в Україні ще не минув. Попри сильні морози, українці продовжують хворіти на грип, ГРВІ та COVID-19. Водночас рівень захворюваності не знижується: лише за перший тиждень нового року у Києві зареєстрували понад десять тисяч нових випадків захворювання на грип та ГРВІ, зокрема — на COVID-19.

Варто памʼятати, що убезпечити від важкого перебігу хвороби може лише повний курс вакцинації.

Також варто памʼятати про засоби захисту та гігієнічні правила. Інфекціоністка та завідувачка кафедри інфекційних хвороб Національного медичного університету імені О.О. Богомольця Ольга Голубовська в інтервʼю РБК-Україна розповіла, де українці найчастіше інфікуються COVID-19.

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Де найчастіше інфікуються на COVID-19

За словами інфекціоністки Ольги Голубовської, найчастіше українці інфікуються на COVID-19 у лікарнях.

— Зараз ми переважно госпіталізуємо людей з інших стаціонарів, де вони отримували лікування з приводу інших патологій — інфаркту міокарда, інсульту тощо. Саме там вони заразилися, тобто відбулося внутрішньолікарняне інфікування, — пояснює лікарка.

У цих людей на тлі супутньої патології може розвиватися дуже тяжка форма коронавірусної інфекції, що може призвести до смерті внаслідок дихальної недостатності.

Як зазначає лікарка, таких випадків дуже багато. Також погіршує ситуацію пізнє звернення до лікаря під час появи перших симптомів коронавірусної інфекції.

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Ольга Голубовська наголосила: захворювання COVID-19 є цілком виліковним, однак задля уникнення ускладнень, важливо вчасно звертатися до лікаря, аби швидко виявити хворобу та ефективно лікуватися.

— Своєчасне лікування вирішує найголовніше, стратегічно важливе питання — щоб людина вижила. Друге питання — щоб вона вижила без наслідків. COVID-19 має наслідки, тобто постковідний синдром. І тому так важливо якомога швидше розпочати специфічну терапію, спрямовану на збудника, — висновує Голубовська.

Раніше ми розповідали тобі, які існують міфи про вакцинацію літніх людей проти COVID-19 та де правда — читай про це в іншому матеріалі.

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