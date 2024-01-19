Из-за этого развивается тяжелая форма! Где украинцы чаще всего инфицируются COVID-19

Эпидсезон в Украине ещё не прошёл. Несмотря на сильные морозы, украинцы продолжают болеть гриппом, ОРВИ и COVID-19. В то же время уровень заболеваемости не снижается: только за первую неделю нового года в Киеве зарегистрировали более десяти тысяч новых случаев заболевания гриппом и ОРВИ, в частности — и COVID-19.

Следует помнить, что обезопасить от тяжелого протекания болезни может только полный курс вакцинации.

Также следует помнить о средствах защиты и гигиенических правилах. Инфекционист и заведующая кафедрой инфекционных болезней Национального медицинского университета имени А.А. Богомольца Ольга Голубовская в интервью РБК-Украина рассказала, где украинцы чаще всего инфицируются COVID-19.

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Где чаще всего инфицируются COVID-19

По словам инфекциониста Ольги Голубовской, чаще всего украинцы инфицируются COVID-19 в больницах.

— Сейчас мы преимущественно госпитализируем людей из других стационаров, где они получали лечение от других патологий — инфаркта миокарда, инсульта. Там они заразились, то есть произошло внутрибольничное инфицирование, — объясняет врач.

У этих людей на фоне сопутствующей патологии может развиваться тяжелейшая форма коронавирусной инфекции, что может привести к смерти вследствие дыхательной недостаточности.

Как отмечает врач, таких случаев очень много. Также усугубляет ситуацию позднее обращение к врачу при появлении первых симптомов коронавирусной инфекции.

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Ольга Голубовская подчеркнула: заболевание COVID-19 вполне излечимо, однако во избежание осложнений важно вовремя обращаться к врачу, чтобы вовремя выявить болезнь и эффективно лечиться.

— Своевременное лечение решает самый главный, стратегически важный вопрос — чтобы человек выжил. Второй вопрос — чтобы он выжил без последствий. COVID-19 имеет последствия, то есть постковидный синдром.

И поэтому так важно как можно быстрее приступить к специфической терапии, направленной на возбудителя, — заключает Голубовская.

Раньше мы рассказывали тебе, какие существуют мифы о вакцинации пожилых людей против COVID-19 и где правда — читай об этом в другом материале.

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