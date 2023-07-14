Российской музыки в Киеве не будет! Что известно о запрете Киевского городского совета

Россия десятками лет влияла на наше сознание через культуру, в частности, музыку. Мы слушали российских исполнителей, и большинство наших артистов писали музыку на русском языке. Так создавалась иллюзия “единства”.
Но сейчас надо наконец-то избавляться от всего российского, в частности их музыки. Киевсовет 13 июля 2023 года ввел запрет на публичное использование русскоязычных песен на территории Киева. Это также касается запрещения книг, концертов и услуг.
Киевский городской совет наложил мораторий на публичное использование русскоговорящего культурного продукта на территории города Киева, это решение поддержал 71 депутат.
Депутат Киевского городского совета, глава постоянной комиссии по вопросам образования и науки, молодежи и спорта Вадим Васильчук считает, что необходимо окончательно раз и навсегда ограничить русскоязычный культурный продукт на территории столицы Украины.
Таким решением Киевского городского совета предусмотрено запретить публичное освещение и демонстрацию русскоязычных товаров и услуг, созданных в процессе осуществления деятельности в сфере культуры.
Таким решением Киевского городского совета предусмотрено запретить публичное освещение и демонстрацию русскоязычных товаров и услуг, созданных в процессе осуществления деятельности в сфере культуры.
Васильчук уточнил, что речь идет о:
— Русский — язык страны-агрессора, и ей не место в сердце нашей столицы, — сказал он.
Депутат добавил, что кроме этого мораторий распространяется и на объекты материальной и духовной культуры, которые имеют художественное, историческое, этнографическое и научное значение и подлежат сохранению, воспроизводству и охране в соответствии с законодательством Украины.
В Украине продолжают избавляться от всего российского и старого советского. Наконец-то на одном из главных монументов нашей страны уберут советский герб. Ранее мы рассказывали о декоммунизации Родины-мать в Киеве.
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