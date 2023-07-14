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Российской музыки в Киеве не будет! Что известно о запрете Киевского городского совета

Богдана Макалюк, редактор сайта 14 июля 2023, 09:51
заборона російської музики в Києві
Фото: Pexels

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