Российской музыки в Киеве не будет! Что известно о запрете Киевского городского совета

Россия десятками лет влияла на наше сознание через культуру, в частности, музыку. Мы слушали российских исполнителей, и большинство наших артистов писали музыку на русском языке. Так создавалась иллюзия “единства”.

Но сейчас надо наконец-то избавляться от всего российского, в частности их музыки. Киевсовет 13 июля 2023 года ввел запрет на публичное использование русскоязычных песен на территории Киева. Это также касается запрещения книг, концертов и услуг.

Запрет российской музыки в Киеве: что известно

Киевский городской совет наложил мораторий на публичное использование русскоговорящего культурного продукта на территории города Киева, это решение поддержал 71 депутат.

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Депутат Киевского городского совета, глава постоянной комиссии по вопросам образования и науки, молодежи и спорта Вадим Васильчук считает, что необходимо окончательно раз и навсегда ограничить русскоязычный культурный продукт на территории столицы Украины.

Таким решением Киевского городского совета предусмотрено запретить публичное освещение и демонстрацию русскоязычных товаров и услуг, созданных в процессе осуществления деятельности в сфере культуры.

Васильчук уточнил, что речь идет о:

книгах,

художественных альбомах,

аудиовизуальных произведениях,

музыкальных звукозаписях,

изделиях художественных промыслов,

театральных и цирковых представлениях,

концертах и услугах.

— Русский — язык страны-агрессора, и ей не место в сердце нашей столицы, — сказал он.

Депутат добавил, что кроме этого мораторий распространяется и на объекты материальной и духовной культуры, которые имеют художественное, историческое, этнографическое и научное значение и подлежат сохранению, воспроизводству и охране в соответствии с законодательством Украины.

В Украине продолжают избавляться от всего российского и старого советского. Наконец-то на одном из главных монументов нашей страны уберут советский герб. Ранее мы рассказывали о декоммунизации Родины-мать в Киеве.

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