Російської музики в Києві не буде! Що відомо про заборону Київської міської ради

Росія десятками років впливала на нашу свідомість через культуру, зокрема музику. Ми слухали російських виконавців і переважна більшість наших артистів писали музику російською мовою. Так створювалася ілюзія “єдності”.

Але зараз треба нарешті позбуватися всього російського, зокрема й музики. Київська рада 13 липня 2023 року ввела заборону на публічне використання російськомовних пісень на території Києва. Це також стосується заборони книг, концертів і послуг.

Заборона російської музики у Києві: що відомо

Київська міська рада наклала мораторій на публічне використання російськомовного культурного продукту на території міста Києва, це рішення підтримав 71 депутат.

Зараз також дивляться

Депутат Київської міської ради, голова постійної комісії з питань освіти і науки, молоді та спорту Вадим Васильчук вважає, що необхідно остаточно раз і назавжди обмежити російськомовний культурний продукт на території столиці України.

Таким рішенням Київської міської ради передбачено заборонити публічне висвітлення і демонстрацію російськомовних товарів і послуг, створених у процесі здійснення діяльності у сфері культури.

Васильчук уточнив, що йдеться про:

книги,

художні альбоми,

аудіовізуальні твори,

музичні звукозаписи,

вироби художніх промислів,

театральні та циркові вистави,

концерти та послуги.

— Російська — мова країни-агресора, і їй не місце в серці нашої столиці, — сказав він.

Депутат додав, що, окрім цього, мораторій поширюється і на об’єкти матеріальної та духовної культури, які мають художнє, історичне, етнографічне та наукове значення і підлягають збереженню, відтворенню та охороні відповідно до законодавства України.

В Україні продовжують позбуватися всього російського та старого радянського. Нарешті на одному з головних монументів нашої країни приберуть радянський герб. Раніше ми розповідали про декомунізацію Батьківщини-мати в Києві.

А ще у Вікон є свій Telegram та Instagram. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!