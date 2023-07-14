Російської музики в Києві не буде! Що відомо про заборону Київської міської ради

Росія десятками років впливала на нашу свідомість через культуру, зокрема музику. Ми слухали російських виконавців і переважна більшість наших артистів писали музику російською мовою. Так створювалася ілюзія “єдності”.
Але зараз треба нарешті позбуватися всього російського, зокрема й музики. Київська рада 13 липня 2023 року ввела заборону на публічне використання російськомовних пісень на території Києва. Це також стосується заборони книг, концертів і послуг.
Київська міська рада наклала мораторій на публічне використання російськомовного культурного продукту на території міста Києва, це рішення підтримав 71 депутат.
Депутат Київської міської ради, голова постійної комісії з питань освіти і науки, молоді та спорту Вадим Васильчук вважає, що необхідно остаточно раз і назавжди обмежити російськомовний культурний продукт на території столиці України.
Таким рішенням Київської міської ради передбачено заборонити публічне висвітлення і демонстрацію російськомовних товарів і послуг, створених у процесі здійснення діяльності у сфері культури.
Таким рішенням Київської міської ради передбачено заборонити публічне висвітлення і демонстрацію російськомовних товарів і послуг, створених у процесі здійснення діяльності у сфері культури.
Васильчук уточнив, що йдеться про:
— Російська — мова країни-агресора, і їй не місце в серці нашої столиці, — сказав він.
Депутат додав, що, окрім цього, мораторій поширюється і на об’єкти матеріальної та духовної культури, які мають художнє, історичне, етнографічне та наукове значення і підлягають збереженню, відтворенню та охороні відповідно до законодавства України.
В Україні продовжують позбуватися всього російського та старого радянського. Нарешті на одному з головних монументів нашої країни приберуть радянський герб. Раніше ми розповідали про декомунізацію Батьківщини-мати в Києві.
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