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Російської музики в Києві не буде! Що відомо про заборону Київської міської ради

Богдана Макалюк, редакторка сайту 14 Липня 2023, 09:51
заборона російської музики в Києві
Фото: Pexels

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