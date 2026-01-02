В Киеве мужчина избил отца и бабушку чугунной сковородкой: обоих госпитализировали

В Киеве обычный семейный конфликт едва не закончился двойным убийством. 28-летний житель Деснянского района, вооружившись тяжелой чугунной сковородкой, отправил на больничные койки своих самых родных людей. Спецназовцы полиции задержали нападавшего на месте преступления. Об этом рассказала полиция Киева.

В Киеве мужчина избил отца и бабушку чугунной сковородкой: детали

Как выяснили правоохранители, задержанный — 28-летний киевлянин, который нигде не работал и привык решать свои финансовые вопросы за счет родителей. Постоянное давление и требования дать денег стали обыденностью для этой семьи, но в этот раз агрессия перешла все границы.

Трагедия разыгралась в квартире 79-летней бабушки, куда фигурант приехал на разговоры. Там между ним и его 57-летним отцом вспыхнула очередная ссора. Сын сначала бросился на отца с кулаками, а потом схватил первый попавшийся под руку тяжелый предмет — массивную чугунную сковородку.

Пока обезумевший мужчина бил отца по голове и туловищу, пожилая бабушка пыталась заступиться за сына. Однако внук, не колеблясь, нанес удар по голове и ей. Крики о помощи услышали соседи, которые мгновенно вызвали полицию.

На место происшествия немедленно прибыли бойцы полка полиции особого назначения. Они задержали злоумышленника прямо в квартире. Орудие преступления — чугунную сковороду со следами крови — изъято как вещественное доказательство. Сейчас следователи Деснянского управления полиции начали уголовное производство по факту нанесения телесных повреждений.

Последствия семейного ужина оказались ужасными. У отца диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и переломы ребер с обеих сторон. 79-летняя женщина также госпитализирована с травмой головы — медики пытаются стабилизировать её состояние.

Мужчину, который избил отца и бабушку в Киеве, взяли под стражу

Следователи задержали 28-летнего фигуранта в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и изъяли у него оружие.

— При процессуальном руководстве Деснянской окружной прокуратуры полицейские сообщили злоумышленнику о подозрении по ч. 1 ст. 122 Уголовного кодекса Украины — умышленное средней тяжести телесное повреждение. По ходатайству следователей суд согласовал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей. Санкция статьи предусматривает до трех лет лишения свободы, — отмечают полицейские.

Теперь кухонному боксеру грозит длительный срок за решеткой. Следствие продолжается, а врачи продолжают бороться за здоровье потерпевших.

