У Києві чоловік побив батька та бабусю чавунною сковорідкою: обох госпіталізували

У Києві звичайний сімейний конфлікт ледь не завершився подвійним убивством. 28-річний мешканець Деснянського району, озброївшись важкою чавунною сковорідкою, відправив на лікарняні ліжка своїх найрідніших людей. Спецпризначенці поліції затримали нападника на місці злочину. Про це розповіла поліція Києва.

Як з’ясували правоохоронці, затриманий — 28-річний киянин, який ніде не працював і звик вирішувати свої фінансові питання за рахунок батьків. Постійний тиск та вимоги дати грошей стали буденністю для цієї родини, але цього разу агресія перейшла всі межі.

Трагедія розігралася в квартирі 79-річної бабусі, куди фігурант приїхав на розмови. Там між ним та його 57-річним батьком спалахнула чергова сварка. Син спочатку кинувся на батька з кулаками, а потім схопив перший-ліпший важкий предмет під рукою — масивну чавунну сковорідку.

Поки оскаженілий чоловік гатив батька по голові та тулубу, літня бабуся намагалася заступитися за сина. Проте онук, не вагаючись, завдав удару в голову і їй. Крики про допомогу почули сусіди, які миттєво викликали поліцію.

На місце події негайно прибули бійці полку поліції особливого призначення. Вони затримали зловмисника безпосередньо в квартирі. Знаряддя злочину — чавунну сковороду зі слідами крові — вилучено як речовий доказ. Наразі слідчі Деснянського управління поліції розпочали кримінальне провадження за фактом завдання тяжких тілесних ушкоджень.

Наслідки сімейної вечері виявилися жахливими. У батька діагностували закриту черепно-мозкову травму, струс мозку та переломи ребер з обох боків. 79-річна жінка також госпіталізована з травмою голови — медики намагаються стабілізувати її стан.

Слідчі затримали 28-річного фігуранта у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та вилучили в нього зброю.

— За процесуального керівництва Деснянської окружної прокуратури поліцейські повідомили зловмиснику про підозру за ч. 1 ст. 122 Кримінального кодексу України – умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження. За клопотанням слідчих суд погодив підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає до трьох років позбавлення волі, — зазначають поліцейські.

Тепер кухонному боксерові загрожує тривалий термін за ґратами. Слідство триває, а лікарі продовжують боротися за здоров’я потерпілих.

