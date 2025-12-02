Имя погибшей военной Азова Дарьи Лопатиной на карте Киева: горожан просят поддержать петицию

На сайте Киевской городской государственной администрации создали петицию с предложением переименовать одну из улиц в честь погибшей военной Азова Дарьи Дельты Лопатиной.

Дельта — киевлянка, военнослужащая 12 бригады специального назначения НГУ Азов и представительница движения VETERANKA. Сейчас улица в Святошинском районе, где она родилась, жила и сформировала свою гражданскую позицию, носит имя советского офицера Михаила Котельникова. Хотя он и погиб на территории Украины, но не имеет никакого отношения ни к Киеву, ни к украинской истории.

Как передает движение VETERANKA, инициатором петиции №13908 стал друг и побратим военной Дмитрий Ковальчук.

— Увековечение имени Дарьи Лопатиной в названии улицы является важным шагом в память о молодой Героине, которая погибла во время выполнения боевого задания. Это также напоминание всем киевлянам о молодых людях, которые ценой собственной жизни защищают наш город и нашу страну, — отмечается в тексте.

Петиция о переименовании улицы в честь Дарьи Лопатиной: как подписать

Движение VETERANKA призывает киевлян поддержать эту петицию. В заявлении организации говорится, что в условиях длительной войны с Россией следует очистить национальное сознание от фигур советщины и чествовать память тех, кто отдал жизнь за свободу и независимость Украины.

При жизни Дарья Лопатина была студенткой Киевской школы экономики (KSE), инженером взвода РЭБ Азова. Она погибла 2 сентября 2025 года в возрасте 19 лет во время выполнения боевого задания в Донецкой области.

Дарья взяла оружие в руки, как только достигла совершеннолетия. Последний год жизни провела в составе Азова. Для бригады это первая потеря военнослужащего на фронте со времен обороны Мариуполя.

Дельта была единственной женщиной в подразделении. За время службы уничтожила значительное количество вражеских целей, чем защитила пехоту, медиков и технику. По словам побратимов, она считала себя частью женской боевой силы в армии и пыталась послужить достойным примером.

Поддержать петицию можно на следующих ресурсах:

сайт КГГА;

мобильное приложение Киев Цифровой.

Вклад женщин в оборону Украины тяжело переоценить. Ранее мы рассказывали о 73-летней женщине-медике, которая прошла плен и оборону Азовстали.

