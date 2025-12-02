Для тебя Новости

Имя погибшей военной Азова Дарьи Лопатиной на карте Киева: горожан просят поддержать петицию

Ирина Танасийчук, журналист сайта 02 декабря 2025, 14:00 2 мин.
Имя погибшей военной Азова Дарьи Лопатиной на карте Киева: горожан просят поддержать петицию

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь