Ім’я загиблої бійчині Азову Дар’ї Лопатіної на мапі Києва: містян просять підтримати петицію

На сайті Київської міської державної адміністрації створили петицію з пропозицією перейменувати одну з вулиць на честь загиблої бійчині Азову Дар’ї Дельти Лопатіної.

Дельта — киянка, військовослужбовиця 12 бригади спеціального призначення НГУ Азов та посестра руху VETERANKA. Зараз вулиця у Святошинському районі, де вона народилася, жила і сформувала свою громадянську позицію, має ім’я радянського офіцера Михайла Котельникова. Хоч він і загинув на території України, але не має жодного стосунку ні до Києва, ні до української історії.

Як передає рух VETERANKA, ініціатором петиції №13908 став друг і побратим військової Дмитро Ковальчук.

— Увічнення імені Дар’ї Лопатіної у назві вулиці є важливим кроком для вшанування пам’яті молодої Героїні, яка загинула під час виконання бойового завдання. Це також нагадування всім киянам про молодих людей, які ціною власного життя захищають наше місто та нашу країну, — зазначається в тексті.

Петиція про перейменування вулиці на честь Дар’ї Лопатіної: як підписати

Рух VETERANKA закликає киян підтримати зазначену петицію. В заяві організації йдеться, що в умовах довготривалої війни з Росією варто очистити національну свідомість від постатей радянщини й вшановувати пам’ять тих, хто віддав життя за свободу та незалежність України.

За життя Дар’я Лопатіна була студенткою Київської школи економіки (KSE), інженеркою взводу РЕБ Азову. Вона загинула 2 вересня 2025 року у віці 19 років під час виконання бойового завдання на Донеччині.

Дар’я взяла зброю до рук, щойно досягла повноліття. Останній рік життя провела у складі Азову. Для бригади це перша втрата військовослужбовиці на фронті з часів оборони Маріуполя.

Дельта була єдиною жінкою у підрозділі. За час служби знищила значну кількість ворожих цілей, чим захистила піхоту, медиків та техніку. За словами побратимів, вона вважала себе частиною жіночої бойової сили в армії й намагалася бути гідним прикладом.

Підтримати петицію можна на таких ресурсах:

Внесок жінок в оборону України важко переоцінити. Раніше ми розповідали про 73-річну медикиню, яка пройшла полон та оборону Азовсталі.

