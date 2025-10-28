Киев станет первым: McDonald’s тестирует заказ через мобильное приложение

В столице начали тестировать новую цифровую опцию McDonald’s — теперь часть процесса можно завершить еще до прихода в ресторан: выбрать блюда, оплатить их онлайн и забрать удобным способом.

Функция стала доступна в приложении сети и уже работает в ограниченном количестве киевских ресторанов. Гости могут сами выбрать, где именно получить заказ: в зоне выдачи, на МакДрайве или даже не вставая из-за столика.

Об этом сообщили в McDonald’s.

Тестирование проводится сразу в четырех локациях столицы:

Ул. Е. Сверстюка, 1

Ул. Софийская, 1/2

Ул. Гришка, 7А

Просп. Правды, 47

В компании подчеркивают, что пилотный запуск позволит проверить сервис в разных условиях и убедиться, что технология работает безупречно. После этого мобильные заказы должны появиться во всех ресторанах McDonald’s в Украине.

Новый сервис призван сократить ожидание и упростить логистику для посетителей во время ежедневных визитов.

Также мы рассказывали, что McDonald’s будет брать на работу 16-летних. В сети объяснили, что хотят поддержать молодое поколение, которое стремится получить первый опыт работы.

