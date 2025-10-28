Для тебя Новости

Киев станет первым: McDonald’s тестирует заказ через мобильное приложение

Юлия Хоменко, редактор сайта 28 октября 2025, 16:00 2 мин.
Киев станет первым: McDonald’s тестирует заказ через мобильное приложение
Фото Pexels

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь