Киев станет первым: McDonald’s тестирует заказ через мобильное приложение

В столице начали тестировать новую цифровую опцию McDonald’s — теперь часть процесса можно завершить еще до прихода в ресторан: выбрать блюда, оплатить их онлайн и забрать удобным способом.
Функция стала доступна в приложении сети и уже работает в ограниченном количестве киевских ресторанов. Гости могут сами выбрать, где именно получить заказ: в зоне выдачи, на МакДрайве или даже не вставая из-за столика.
Об этом сообщили в McDonald’s.
Тестирование проводится сразу в четырех локациях столицы:
- Ул. Е. Сверстюка, 1
- Ул. Софийская, 1/2
- Ул. Гришка, 7А
- Просп. Правды, 47
В компании подчеркивают, что пилотный запуск позволит проверить сервис в разных условиях и убедиться, что технология работает безупречно. После этого мобильные заказы должны появиться во всех ресторанах McDonald’s в Украине.
Новый сервис призван сократить ожидание и упростить логистику для посетителей во время ежедневных визитов.
