Київ стане першим: McDonald’s тестує замовлення через мобільний застосунок

У столиці почали випробовувати нову цифрову опцію МакДональдз — тепер частину процесу можна завершити ще до приходу в ресторан: обрати страви, оплатити їх онлайн і забрати в зручний спосіб.

Функція стала доступною у застосунку мережі та вже працює в обмеженій кількості київських ресторанів. Гості можуть самі обрати, де саме отримати замовлення: у зоні видачі, на МакДрайві чи навіть не встаючи зі столу.

Про це повідомили в McDonald’s.

Тестування проводиться одразу в чотирьох локаціях столиці:

Вул. Є. Сверстюка, 1

Вул. Софійська, 1/2

Вул. Гришка, 7А

Просп. Правди, 47

У компанії наголошують: пілотний запуск дозволить перевірити сервіс у різних умовах і переконатися, що технологія працює бездоганно. Після цього мобільні замовлення мають з’явитися в усіх ресторанах МакДональдз в Україні.

Новий сервіс покликаний скоротити очікування та полегшити відвідувачам логістику під час щоденних візитів.

Також ми розповідали, що McDonald’s братиме на роботу 16-річних. У мережі пояснили, що хочуть підтримати молоде покоління, яке бажає здобути свій перший досвід на роботі.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!