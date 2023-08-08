Теперь будут работать дольше! В Одессе продлили работу кафе и ресторанов: что известно

Недавно стало известно, что в Одессе готовится к открытию пляжи. Ведь Одесса принимает и ждет туристов.

Также глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что работа кафе и ресторанов в Одессе будет продолжена до 23:00. Но не будет дискотек.

В Одессе продлили работу кафе и ресторанов: что известно

По словам Кипера, продление работы кафе и ресторанов было шагом навстречу бизнесу.

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— Теперь заведения общепита могут, по желанию, работать до 23:00. Ограничения остаются в отношении развлекательных мероприятий.

Напоминаю, что громкая музыка, прожекторы и дискотеки должны завершаться до 22:00!

Бизнес, в свою очередь, пообещал соблюдать правила безопасности и ответственно заботиться о персонале, который должен своевременно добираться домой, — подчеркнул глава Одесской ОВА.

Из-за российских обстрелов в Одессе уничтожены и повреждены десятки исторических памятников. Ранее мы рассказывали, какие национальные достопримечательности уничтожили или повредили россияне в Одессе.

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