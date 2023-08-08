Відтепер працюватимуть довше! В Одесі подовжили роботу кафе і ресторанів: що відомо

Нещодавно стало відомо, що в Одесі готують до відкриття пляжі. Адже Одеса приймає та очікує туристів.

Також голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що роботу кафе та ресторанів в Одесі буде продовжено до 23:00. Але не буде жодних дискотек.

В Одесі подовжили роботу кафе та ресторанів: що відомо

За словами Кіпера, подовження роботи кафе і ресторанів було кроком назустріч бізнесу.

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— Відтепер заклади громадського харчування можуть, за бажанням, працювати до 23:00. Обмеження залишаються щодо розважальних заходів.

Нагадую, що гучна музика, прожектори та дискотеки мають закінчуватися до 22:00!

Бізнес, своєю чергою, пообіцяв дотримуватися правил безпеки та відповідально дбати про персонал, який має вчасно добиратися додому, — підкреслив голова Одеської ОВА.

Через російські обстріли в Одесі знищено та пошкоджено десятки історичних пам’яток. Раніше ми розповідали, які національні пам’ятки знищили чи пошкодили росіяни в Одесі.

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