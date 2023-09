Букет для Виктории Амелиной. В США вышла антология, посвященная талантливой украинке

Во время боевых действий, которые ведет Россия против Украины на нашей земле, погибают лучшие. Это люди, которые росли во времена наибольшего давления РФ на наши элиты, но они не сломались: созрели, чтобы строить новое украинское общество.

Непоправимой утратой для Украины стала гибель украинской писательницы Виктории Амелиной. Она умерла в результате террористического удара по гражданскому объекту в Краматорске.

В это время Виктория Амелина сопровождала в Донецкой области писателей из Колумбии, чтобы показать жизнь украинцев во время российской агрессии.

Сейчас также смотрят

В память о выдающейся украинке в издательстве США Arrowsmith Press представят антологию произведений, посвященных Амелиной. Детальнее о книге и инициаторе её издания, рассказываем тебе дальше.

Антология в память о Виктории Амелиной

Создатель книги — основатель издательства Arrowsmith Press и американский писатель украинского происхождения Аскольд Мельничук. Он познакомился с Викторией Амелиной в августе 2022 года, когда они проводили онлайн-курс творческого письма для украинских студентов в Университете Айовы.

Тогда же Амелина документировала все российские преступления в войне против Украины.

Книга называется Nothing Bad Has Ever Happened: A Bouquet for Victoria Amelina (рус. — Ничего плохого никогда не происходило: Букет для Виктории Амелиной).

В предисловии книги Аскольд Мельничук пишет: Те, кто остаются в Омеласе. Это ссылка на произведение американской писательницы Урсулы Ле Гуин, которую студенты Мельничука и Амелиной обсуждали на курсе. В основе сюжета лежит рассказ о вымышленном городе Омелас, где люди могут развлекаться и веселиться, пока страдает только один ребенок.

Произведение поднимает актуальный сейчас вопрос: стоит ли покой большинства жертвы меньшинства?

Название антологии одноименное из эссе Амелиной, в котором она рассуждает о двух геноцидах — Голодоморе и Холокосте.

— Виктория погибла, чтобы выжила украинская демократия и самобытная культура, породившая её. Она умерла, чтобы избежать повторения ужаса.

Прогуливаясь по Гарвардской площади солнечным утром, я удивился контрасту: голубое небо, подходят студенты, осень в воздухе. В буйстве нормальной жизни я думал о цене, которую платят другие за такую жизнь, — пишет Аскольд Мельничук.

Вместе с двумя произведениями Виктории, в антологию также вошли воспоминания её коллег и друзей о писательнице. Среди них: Джон Ли Андерсон, Питер Балакян, София Челяк, Евгения Дуброва, Эктор Абад Фасиолинсе, Кэролин Гил, Елена Гусейнова, Владимир Ермоленко и многие другие.

В настоящее время книгу можно бесплатно прочитать на сайте в PDF-формате, а также в доступе и предзаказ на книгу в мягкой обложке.

К сожалению, на войне и из-за боевых действий уже погибло очень много художников и творцов украинской культуры. Ранее Вікна-новини готовили спецпроект, в котором мы собрали 62 имени деятелей культуры, которых убила Россия.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.