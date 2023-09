Букет для Вікторії Амеліної. У США вийшла антологія, присвячена видатній українці

Під час бойових дій, що веде Росія проти України на нашій землі, гинуть найкращі. Це ті люди, які зростали у часи найбільшого тиску РФ на наші еліти, але вони не зламалися: визріли, аби будувати нове українське суспільство.

Непоправною втратою для України стала загибель української письменниці Вікторії Амеліної. Вона померла внаслідок терористичного удару по цивільному об’єкту у Краматорську.

В цей час Вікторія Амеліна супроводжувала на Донеччині письменників із Колумбії, щоби показати життя українців під час російської агресії.

В пам’ять про видатну українку у видавництві США Arrowsmith Press презентують антологію творів, присвячених Амеліній. Детальніше про книгу та ініціатора її видання, розповідаємо тобі далі.

Антологія в пам’ять про Вікторію Амеліну

Упорядник книги — засновник видавництва Arrowsmith Press та американський письменник українського походження Аскольд Мельничук. Він познайомився з Вікторією Амеліною у серпні 2022 року, коли вони разом проводили онлайн-курс творчого письма для українських студентів в Університеті Айови.

Тоді ж Амеліна документувала всі російські злочини у війні проти України.

Книга має назву Nothing Bad Has Ever Happened: A Bouquet for Victoria Amelina (укр. — Нічого поганого ніколи не відбувалося: Букет для Вікторії Амеліної).

У передмові книги Аскольд Мельничук пише: Ті, хто залишаються в Омеласі. Це посилання на твір американської письменниці Урсули Ле Гуїн, яке студенти Мельничука та Амеліної обговорювали на курсі. В основі сюжету лежить розповідь про вигадане місто Омелас, де люди можуть розважатися та веселитися доти, доки страждає лиш одна дитина.

Твір підіймає актуальне нині питання: чи вартує спокій більшості жертви меншості?

Назва антології однойменна з есе Амеліної, у якому вона розмірковує про два геноциди — Голодомор та Голокост.

— Вікторія загинула, щоб вижила українська демократія та самобутня культура, яка її породила. Вона померла, щоб уникнути повторення того жаху.

Прогулюючись Гарвардською площею сонячного ранку, я здивувався контрасту: блакитне небо, підходять студенти, осінь у повітрі. В буянні нормального життя я думав про ціну, яку платять інші за таке життя, — пише Аскольд Мельничук.

Разом із двома творами Вікторії, до антології також увійшли спогади її колег та друзів про письменницю. Серед них: Джон Лі Андерсон, Пітер Балакян, Софія Челяк, Євгенія Дуброва, Ектор Абад Фасіолінсе, Керолін Ґіл, Олена Гусейнова, Володимир Єрмоленко та багато інших.

Нині книгу можна безплатно прочитати на сайті у PDF-форматі, також в доступі й передзамовлення на книжку в м’якій обкладинці.

На жаль, на війні та через бойові дії вже загинуло дуже багато митців та творців української культури. Раніше Вікна-новини готували спецпроект, в якому ми зібрали 62 імені діячів культури, яких вбила Росія.

