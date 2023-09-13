Для защиты от “некоторых предметов из воздуха”: что известно о строительстве укрытий в Румынии

В Румынии начали строить укрытия для жителей громады Чаталкиой на берегу Дуная. Такое решение было принято из-за угрозы обстрелов со стороны России, которая в последние недели активно бомбит украинские порты, сообщает местное СМИ Digi24.

Строительство укрытий в Румынии: что известно

На прошлой неделе Национальный комитет по чрезвычайным ситуациям Румынии принял решение о строительстве укрытий для жителей сел над Дунаем.

Позже в Министерстве национальной обороны объявили, что в Плауру приступают к строительству двух укрытий для населения.

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Для этой работы было привлечено 50 военных и 20 единиц техники. Стены построены из бетонных конструкций. Укрытия имеют размеры 9,6 м на 2 м, а высоту — 1,5 метра.

Внутри и снаружи расположены мешки с песком для дополнительной защиты.

Также власти впервые разослали жителям сообщения с предупреждением.

— Есть вероятность падения некоторых предметов с воздушного пространства. Сохраняй покой! Прячься в подвалах или укрытиях гражданской защиты. При отсутствии укрытия оставайся внутри дома, как можно дальше от окон и наружных стен, — говорится в сообщении, присланном местным жителям из города Исакча и коммун Лункавица, Гринду, Чаталкиой, Чилия, Сомова, Пардина и Вакерене.

В Румынии начали строительство укрытий, ведь есть опасность воздуха во время российских атак на украинские порты. Ранее российские БПЛА упали на территории Румынии и сдетонировали. Читай реакцию страны по ссылке.

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