Падение российских БПЛА в Румынии? Что известно и первые официальные комментарии

Сегодня ночью, 4 сентября, российские оккупанты атаковали дронами порт Рени Одесской области. Силам ПВО удалось сбить 22 из 25 дронов-камикадзе. Позже появилась информация, что российские БПЛА упали на территории Румынии и сдетонировали.

Читай в нашем материале, была ли атака беспилотников на Румынию.

Падение и детонация Shahed-136 в Румынии: что известно

В результате удара в двух громадах Измаильского района повреждены складские здания и оборудование промышленного предприятия. Случилось несколько возгораний на территории гражданских объектов.

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Спикер МИД Украины Олег Николенко написал в Facebook, что дроны-камикадзе сдетонировали на территории Румынии:

— По информации Государственной пограничной службы Украины, сегодня ночью во время массированной атаки России в районе Измаильского порта российские “шахеды” упали и сдетонировали на территории Румынии.

Представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко сообщил, что падение и детонацию БПЛА на территории Румынии зафиксировали украинские пограничники:

— Сегодня ночью во время массированной атаки России ударными дронами российские “шахеды” упали и сдетонировали на территории Румынии. Это произошло в районе Измаильского порта. Пограничные наряды, несшие службу на том направлении, фиксировали детонацию двух вражеских БПЛА на румынской стороне.

Украинские пограничники проинформировали румынскую сторону о фиксации детонации двух дронов. Ответ от румынской стороны пока не поступил.

Однако в Министерстве обороны Румынии прокомментировали это так:

Министерство национальной обороны категорически опровергает информацию в публичном пространстве по поводу так называемой ситуации, которая произошла в ночь с 3 на 4 сентября, когда российские беспилотники якобы упали на национальную территорию Румынии.

— Средства нападения, использованные Российской Федерацией, ни разу не создавали прямых военных угроз национальной территории или территориальным водам Румынии.

В Министерстве напомнили, что нападения РФ на гражданские объекты и инфраструктуру Украины неоправданны и противоречат нормам международного гуманитарного права.

Жители румынского города Галац говорят, что слышали “адский шум”, от которого дребезжали окна.

Раньше мы рассказывали, кто может стать новым министром обороны Украины.

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