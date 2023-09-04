Війна в Україні

Падіння російських БПЛА в Румунії? Що відомо та перші офіційні коментарі

Анастасія Грубрина, редакторка сайту 04 Вересня 2023, 13:00
У Міноборони Румунії спростували падіння та детонацію Shahed-136
Фото: Depositphotos

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