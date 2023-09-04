Падіння російських БПЛА в Румунії? Що відомо та перші офіційні коментарі

Сьогодні вночі, 4 вересня, російські окупанти атакували дронами порт Рені Одеської області. Силам ППО вдалося збити 22 з 25 дронів-камікадзе. Згодом з’явилась інформація про те, що російські БПЛА впали на території Румунії та здетонували.

Читай у нашому матеріалі, чи була атака безпілотників на Румунію.

Падіння та детонація Shahed-136 у Румунії: що відомо

Унаслідок удару у двох громадах Ізмаїльського району пошкоджено складські будівлі та устаткування промислового підприємства. Сталося кілька займань на території цивільних об’єктів.

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Речник МЗС Олег Ніколенко написав у Facebook, що дрони-камікадзе здетонували на території Румунії:

— За інформацією Державної прикордонної служби України, сьогодні вночі під час масованої атаки Росії в районі Ізмаїльського порту російські ”шахеди” впали та здетонували на території Румунії.

Речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко повідомив, що падіння та детонацію БПЛА на території Румунії зафіксували українські прикордонники:

— Сьогодні вночі під час масованої атаки Росії ударними дронами російські “шахеди” впали та здетонували на території Румунії. Це сталося в районі Ізмаїльського порту. Прикордонні наряди, які несли службу на тому напрямку, фіксували детонацію двох ворожих БПЛА на румунській стороні.

Українські прикордонники проінформували румунський бік про фіксацію детонації двох дронів. Відповідь румунської сторони не надійшла.

Однак у Міністерстві оборони Румунії прокоментували це так:

Міністерство національної оборони категорично спростовує інформацію в публічному просторі щодо так званої ситуації, що сталася в ніч з 3 на 4 вересня, коли російські безпілотники нібито впали на національну територію Румунії.

— Засоби нападу, використані Російською Федерацією, жодного разу не створювали прямих військових загроз національній території або територіальним водам Румунії.

У Міністерстві нагадали, що напади РФ на цивільні об’єкти та інфраструктуру України є невиправданими та суперечать нормам міжнародного гуманітарного права.

Мешканці румунського міста Галац, кажуть, що чули “пекельний шум”, від якого деренчали вікна.

Раніше ми розповідали, хто може стати новим міністром оборони України.

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