Для захисту від “деяких предметів з повітря”: що відомо про будівництво укриттів в Румунії

У Румунії почали будувати укриття для жителів громади Чаталкіой на березі Дунаю. Таке рішення було ухвалено через загрозу обстрілів з боку Росії, яка останні тижні активно бомбить українські порти, повідомляє місцеве ЗМІ Digi24.

Будівництво укриттів у Румунії: що відомо

Минулого тижня Національний комітет з надзвичайних ситуацій Румунії ухвалив рішення про будівництво укриттів для мешканців сіл над Дунаєм.

Пізніше у Міністерстві національної оборони оголосили, що в Плауру розпочинають будівництво двох укриттів для населення.

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Для цієї роботи залучили 50 військових і 20 одиниць техніки. Стіни побудовані з бетонних конструкцій. Укриття мають розміри 9,6 м на 2 м, а висоту — 1,5 метра.

Всередині та зовні розміщені мішки з піском для додаткового захисту.

Також влада вперше розіслала жителям повідомлення з попередженням.

— Існує ймовірність падіння деяких предметів з повітряного простору. Зберігай спокій! Ховайся в підвалах або сховищах цивільного захисту. За відсутності притулку залишайся всередині будинку, якомога далі від вікон і зовнішніх стін, — йдеться в повідомленні, надісланому місцевим жителям з міста Ісакча та з комун Лункавіца, Грінду, Чаталкіой, Чілія, Сомова, Пардіна та Вакерені.

У Румунії почали будівництво укриттів, адже є небезпека з повітря під час російських атак на українські порти. Раніше російські БПЛА впали на території Румунії та здетонували. Читай реакцію країни за посиланням.

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