Пустые инкассаторские машины: Венгрия отдает транспорт Ощадбанку без конфискованных средств

Отношения между Киевом и Будапештом наткнулись на очередной острый угол, который на этот раз вышел за рамки политических заявлений в области прав человека и финансовой безопасности.

Как сообщил глава Национального банка Украины Андрей Пышный в интервью Bloomberg, инцидент с задержанием инкассаторов Ощадбанка в Венгрии приобрел драматические обороты: один из украинских работников находится в больнице в критическом состоянии.

Венгрия возвращает пустые инкассаторские авто Ощадбанка после незаконного задержания

По информации украинской стороны, обращение с работниками государственного банка было далеким от европейских стандартов правосудия. Задержанных держали в наручниках в течение 28 часов, лишая их доступа к консульской поддержке и адвокатам.

Особенно циничным выглядит то, что венгерские правоохранители принципиально общались с украинцами на русском языке.

Один из задержанных, имеющий инвалидность, потерял сознание из-за неоказания своевременной медицинской помощи, что в конечном счете и привело к его госпитализации в угрожающем жизни состоянии. Андрей Пышный назвал действия венгерских властей абсурдными и незаконными, отметив полное игнорирование базовых норм ЕС.

Конфликт возник вокруг обычной операции по перевозке наличных денег. После начала полномасштабного вторжения и прекращения авиасообщения над Украиной автомобильные перевозки через границы стран-соседей стали единственным легальным способом транспортировки валютных ценностей для обеспечения ликвидности банковской системы.

Венгерская сторона, по данным издания Telex, согласилась вернуть Украине бронированные инкассаторские автомобили. Однако главный предмет спора – конфискованные средства – остается в Венгрии.

Такое решение выглядит как попытка Будапешта формально выполнить требования по возврату собственности, одновременно удерживая финансовый ресурс, который Киев расценивает как открытое ограбление на государственном уровне. Пышный заявил, что он не просто удивлен, а взбешен этой ситуацией, которая подрывает доверие к трансграничным финансовым операциям в рамках ЕС.

