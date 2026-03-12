Порожні інкасаторські машини: Угорщина віддає транспорт Ощадбанку без конфіскованих коштів

Відносини між Києвом та Будапештом наткнулися на черговий гострий кут, який цього разу вийшов за межі політичних заяв у площину прав людини та фінансової безпеки.

Як повідомив голова Національного банку України Андрій Пишний в інтерв’ю Bloomberg, інцидент із затриманням інкасаторів Ощадбанку в Угорщині набув драматичних обертів: один із українських працівників наразі перебуває в лікарні у критичному стані.

Угорщина повертає порожні інкасаторські авто Ощадбанку після незаконного затримання

За інформацією української сторони, поводження з працівниками державного банку було далеким від європейських стандартів правосуддя. Затриманих тримали в кайданках протягом 28 годин, позбавляючи їх доступу до консульської підтримки та адвокатів.

Особливо цинічним є те, що угорські правоохоронці принципово спілкувалися з українцями російською мовою.

Один із затриманих, який має інвалідність, знепритомнів через ненадання своєчасної медичної допомоги, що зрештою і призвело до його госпіталізації в загрозливому для життя стані. Андрій Пишний назвав дії угорської влади абсурдними та незаконними, наголосивши на повному ігноруванні базових норм ЄС.

Конфлікт виник навколо звичайної операції з перевезення готівки. Після початку повномасштабного вторгнення та припинення авіасполучення над Україною автомобільні перевезення через кордони країн-сусідів стали єдиним легальним способом транспортування валютних цінностей для забезпечення ліквідності банківської системи.

Угорська сторона, за даними видання Telex, погодилася повернути Україні броньовані інкасаторські автомобілі. Однак головний предмет суперечки — конфісковані кошти — залишається в Угорщині.

Таке рішення здається спробою Будапешта формально виконати вимоги щодо повернення власності, одночасно утримуючи фінансовий ресурс, що Київ розцінює як відкрите пограбування на державному рівні. Пишний заявив, що він не просто здивований, а розлючений цією ситуацією, яка підриває довіру до транскордонних фінансових операцій у межах ЄС.

