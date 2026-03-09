Для тебе Новини

Довели до втрати свідомості: Україна звинуватила Угорщину в грубому ставленні до інкасаторів

Юлія Хоменко, редакторка сайту 09 Березня 2026, 15:19 3 хв.
Захоплення інкасаторів Ощадбанку в Угорщині
Фото Depositphotos

Завантаження

Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь