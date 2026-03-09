Довели до втрати свідомості: Україна звинуватила Угорщину в грубому ставленні до інкасаторів

Міністерство закордонних справ України виступило з безпрецедентно жорсткою заявою на адресу Угорщини. Те, що 5 березня починалося як затримання вантажу на кільцевій дорозі Будапешта, виявилося спланованою силовою операцією з ознаками тортур та захоплення заручників.

Йдеться про сімох співробітників інкасації Ощадбанку, яких угорські спецпризначенці тримали в ізоляції, попри повну законність їхньої місії.

БТР та гранатомети проти мирного конвою: деталі спецоперації

За даними МЗС, два броньовані автомобілі перевозили цінності з Відня до України в межах офіційного контракту між Raiffeisen Bank International та державним Ощадбанком. Весь вантаж був оформлений згідно з європейськими митними протоколами.

Попри те, що угорська сторона знала про відсутність зброї в українців, на штурм кинули Антитерористичний центр.

У затриманні брали участь бійці з гранатометами та кулеметами, а рух цивільних авто заблокували справжнім бронетранспортером. Це виглядало не як перевірка документів, а як операція з ліквідації небезпечного угруповання.

28 годин із зав’язаними очима: катування свідків

Подробиці, що стали відомі після повернення українців додому, вражають цинізмом. Попри те, що затримані мали лише статус свідків, їх:

28 годин тримали в кайданках із зав’язаними очима;

Позбавили зв’язку з рідними, посольством та адвокатами;

Піддавали психологічному тиску, змушуючи давати свідчення російською мовою замість української.

Найбільш кричущий інцидент стався з одним із працівників, який має інвалідність через цукровий діабет. Коли чоловік знепритомнів через брак ліків та їжі, угорські силовики замість допомоги насильно вкололи йому препарат, що спричинив різкий стрибок цукру та гіпертонічний криз. Потерпілого довелося екстрено госпіталізувати.

Золото, мільйони євро та примусова депортація: куди зник вантаж

Невдала спроба вибити потрібні свідчення завершилася абсурдним фіналом. Управління захисту Конституції Угорщини прийняло рішення про депортацію українців із 3-річною забороною в’їзду до Шенгену.

Жодних доказів їхньої вини надано не було — депортація виглядає як банальна помста свідкам, які відмовилися грати за правилами угорських спецслужб.

Окрім того, Угорщина фактично конфіскувала автотранспорт державного банку та всі цінності (готівку та золото), що були всередині. МЗС України прямо називає це державним бандитизмом та викраденням майна.

Україна готує звернення до ЄС та міжнародних судів

Українські дипломати вже надіслали ноти протесту та готують звернення на рівень Європейського Союзу. Київ вимагає негайного повернення викраденого майна та притягнення до відповідальності всіх угорських посадовців, причетних до знущань над нашими громадянами.

Ми добиватимемося справедливості всіма міжнародними засобами. Україна залишає за собою право на належні заходи реагування, — резюмували у зовнішньополітичному відомстві.

Цей інцидент ставить під питання не лише двосторонні відносини, а й дотримання Угорщиною базових принципів Європейської конвенції з прав людини.

