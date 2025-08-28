Ваши конечности по локоть в украинской крови: Венгрия запретила въезд командиру ВСУ Мадяру

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил 28 августа, что Венгрия запретила въезд командующему ВСУ, отдавшему приказ о поражении нефтепровода Дружба в России.

Сийярто назвал эти действия атакой на суверенитет и национальные интересы Венгрии.

Позже советник премьер-министра Венгрии Балаш Орбан уточнил, что речь идет о командующем Сил беспилотных систем ВСУ Роберте Бровди, известном по позывному Мадьяр.

Сийярто также пригрозил Украине отключением электроэнергии и заявил, что Украина якобы нанесла ущерб энергетической безопасности его страны.

Реакция украинской стороны

Заявление Будапешта осудили украинские чиновники.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига подчеркнул, что Венгрия сделала это заявление в тот момент, когда в Киеве после массированного российского удара спасатели доставали из-под завалов тела погибших детей.

По его мнению, если для Будапешта российский трубопровод важнее, чем жизни украинских детей, это свидетельствует о моральном упадке.

Президент Украины Владимир Зеленский также отреагировал на действия Будапешта.

Он отметил, что венгерские чиновники пытаются дискриминировать представителей венгерской общины в Украине за их участие в защите своего государства.

Зеленский назвал запрет на въезд этническому венгру, являющемуся украинским военным, «возмутительным» и поручил МИД Украины разобраться в ситуации.

Жесткий ответ Мадьяра

Сам Роберт Бровди, этнический венгр и командир Птахів ЗСУ (Птиц ВСУ), резко отреагировал на запрет в своем Telegram-канале.

Он обвинил венгерские власти в танцах на костях и зарабатывании кровавых денег на торговле российскими энергоносителями.

Обращаясь к Сийярто, Мадьяр сказал:

Засуньте в задницу, господин “танцор на костях”, ваши санкции и ограничения на посещение Венгрии.

Он пообещал, что обязательно посетит Венгрию, но уже после того, как нынешние венгерские чиновники потеряют власть.

Военный подчеркнул, что, покупая российскую нефть, Венгрия становится соучастником приумножения кровавых денег, которые затем превращаются в ракеты и шахеды, падающие на мирные украинские города.

Ваши конечности — по локоть в украинской крови. И мы это будем помнить, — добавил он.

