Ваші кінцівки — по лікоть в українській крові: Угорщина заборонила в’їзд командиру ЗСУ Мадяру

28 серпня міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто у відеозверненні заявив, що Угорщина заборонила в’їзд командиру ЗСУ, який віддав наказ про ураження нафтопроводу Дружба в Росії.

Сіярто назвав ці дії атакою на суверенітет і національні інтереси Угорщини.

Пізніше радник прем’єр-міністра Угорщини Балаж Орбан уточнив, що йдеться про командувача Сил безпілотних систем ЗСУ, Роберта Бровді, відомого за позивним Мадяр.

Сіярто також пригрозив Україні відключенням електроенергії, оскільки Угорщина є одним із головних її постачальників, і заявив, що Україна нібито зашкодила енергобезпеці його країни.

Реакція української сторони

Заяву Будапешта засудили українські чиновники.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга наголосив, що Угорщина зробила цю заяву саме тоді, коли в Києві після масованого російського удару рятувальники діставали з-під завалів тіла загиблих дітей.

На його думку, якщо для Будапешта російський трубопровід важливіший за життя українських дітей, це свідчить про “моральний занепад”.

Президент України Володимир Зеленський також відреагував на дії Будапешта. Він зазначив, що угорські посадовці намагаються дискримінувати представників угорської громади в Україні за їхню участь у захисті своєї держави.

Зеленський назвав заборону на в’їзд для етнічного угорця, який є українським військовим, “обурливою” і доручив МЗС України розібратися в ситуації.

Різка відповідь Мадяра

Сам Роберт Бровді, етнічний угорець, який є командиром Птахів ЗСУ, гостро відповів на заборону у своєму Telegram-каналі.