Подарили новую жизнь: как врачи столичного медцентра Лелека провели уникальную операцию по спасению матери и ребенка

Ожидание ребенка — едва ли не самый трепетный период в жизни. В это время хочется только заботиться о приятных вещах, но иногда сложный диагноз ставит под вопрос не только появление новой жизни, но и сохранение того, что уже есть — материнской.

Именно перед сложным решением оказалась Татьяна, которой на десятой неделе беременности, считающейся достаточно ранним сроком, сообщили, что у нее обнаружили врастание плаценты. Это серьезная патология, которая имеет сверхвысокий риск для жизни и здоровья матери и ребенка.

Поэтому врачи в родном городе Татьяны, которые обнаружили проблему, уверяли женщину, что выносить и родить ей третьего ребенка не удастся, а возможно даже придется самой Татьяне удалить матку. Поэтому специалисты рекомендовали женщине прервать беременность.

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— Все врачи, которые смотрели на результаты УЗИ, просто качали головой и спрашивали, действительно ли я планирую рожать. Конечно, я планировала рожать! — вспоминает Татьяна.

Тогда у женщины не было и другого в мыслях, чем подарить жизнь своей дочери. Поэтому Татьяна приступила к поискам клиники, где врачи согласятся помочь ей родить и одновременно сохранить жизнь. Решились провести уникальную и сверхсложную операцию и не только подарить надежду, но и выполнить обещание врачи многопрофильного медицинского центра Лелека в Киеве 8 августа 2023 года.

Это очень редкая патология. Статистика говорит, что всего 1% женщин, рожающих путем кесарева сечения, имеют врастание плаценты, — говорят в медицинском центре.

Поэтому врачи медцентра Лелека использовали не только новейшие технологии и сверхсовременное оборудование, но и привлекли к работе три бригады хирургов. Над спасением сразу двух жизней работали акушеры-гинекологи, урологи и сосудистые хирурги.

Все они выполняли свою работу по четкому алгоритму, поэтому в результате команде удалось провести сложную органосохраняющую операцию: корпоральное кесарево сечение с иссечением плаценты и метропластикой.

Заведующий отделением анестезиологии и интенсивной терапии медцентра Лелека Евгений Сулименко рассказывает, что основной риск подобных операций — большая кровопотеря.

Поэтому его команда применила кровосберегающие технологии, в частности аортальный баллон и современный аппарат Cell saver.

Это позволило минимизировать кровопотерю, снизить применение донорской крови.

Врачам удалось провести успешную операцию. Ее называют уникальной. Ведь роженице удалось сохранить матку.

— С моей точки зрения, это первая операция в Украине, которая была проведена с интроаортальной анклюзией без гистерэктомии. То есть пациентке сохранили матку, она сможет еще рожать, если пожелает, — говорит генеральный директор МЦ Лелека Валерий Зукин.

Сейчас Татьяна с крохой Мелиссой уже дома, обе вполне здоровы и чувствуют себя хорошо.

Я невероятно благодарна всем врачам и специалистам за то, что они подарили нам дочь. Теперь я точно знаю, что такое счастье, — делится Татьяна.

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