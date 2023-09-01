Подарили новую жизнь: как врачи столичного медцентра Лелека провели уникальную операцию по спасению матери и ребенка

Ожидание ребенка — едва ли не самый трепетный период в жизни. В это время хочется только заботиться о приятных вещах, но иногда сложный диагноз ставит под вопрос не только появление новой жизни, но и сохранение того, что уже есть — материнской.
Именно перед сложным решением оказалась Татьяна, которой на десятой неделе беременности, считающейся достаточно ранним сроком, сообщили, что у нее обнаружили врастание плаценты. Это серьезная патология, которая имеет сверхвысокий риск для жизни и здоровья матери и ребенка.
Поэтому врачи в родном городе Татьяны, которые обнаружили проблему, уверяли женщину, что выносить и родить ей третьего ребенка не удастся, а возможно даже придется самой Татьяне удалить матку. Поэтому специалисты рекомендовали женщине прервать беременность.
— Все врачи, которые смотрели на результаты УЗИ, просто качали головой и спрашивали, действительно ли я планирую рожать. Конечно, я планировала рожать! — вспоминает Татьяна.
Тогда у женщины не было и другого в мыслях, чем подарить жизнь своей дочери. Поэтому Татьяна приступила к поискам клиники, где врачи согласятся помочь ей родить и одновременно сохранить жизнь. Решились провести уникальную и сверхсложную операцию и не только подарить надежду, но и выполнить обещание врачи многопрофильного медицинского центра Лелека в Киеве 8 августа 2023 года.
Это очень редкая патология. Статистика говорит, что всего 1% женщин, рожающих путем кесарева сечения, имеют врастание плаценты, — говорят в медицинском центре.
Это очень редкая патология. Статистика говорит, что всего 1% женщин, рожающих путем кесарева сечения, имеют врастание плаценты, — говорят в медицинском центре.
Поэтому врачи медцентра Лелека использовали не только новейшие технологии и сверхсовременное оборудование, но и привлекли к работе три бригады хирургов. Над спасением сразу двух жизней работали акушеры-гинекологи, урологи и сосудистые хирурги.
Все они выполняли свою работу по четкому алгоритму, поэтому в результате команде удалось провести сложную органосохраняющую операцию: корпоральное кесарево сечение с иссечением плаценты и метропластикой.
Заведующий отделением анестезиологии и интенсивной терапии медцентра Лелека Евгений Сулименко рассказывает, что основной риск подобных операций — большая кровопотеря.
Поэтому его команда применила кровосберегающие технологии, в частности аортальный баллон и современный аппарат Cell saver.
Это позволило минимизировать кровопотерю, снизить применение донорской крови.
Это позволило минимизировать кровопотерю, снизить применение донорской крови.
Врачам удалось провести успешную операцию. Ее называют уникальной. Ведь роженице удалось сохранить матку.
— С моей точки зрения, это первая операция в Украине, которая была проведена с интроаортальной анклюзией без гистерэктомии. То есть пациентке сохранили матку, она сможет еще рожать, если пожелает, — говорит генеральный директор МЦ Лелека Валерий Зукин.
Сейчас Татьяна с крохой Мелиссой уже дома, обе вполне здоровы и чувствуют себя хорошо.
Я невероятно благодарна всем врачам и специалистам за то, что они подарили нам дочь. Теперь я точно знаю, что такое счастье, — делится Татьяна.
Я невероятно благодарна всем врачам и специалистам за то, что они подарили нам дочь. Теперь я точно знаю, что такое счастье, — делится Татьяна.
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