Подарували нове життя: як лікарі столичного медцентру Лелека провели унікальну операцію з порятунку матері та дитини

Очікування дитини — чи не найбільш бентежний період у житті. У цей час хочеться лише перейматись за приємні речі, але іноді складний діагноз ставить під питання не лише появу нового життя, але й збереження того, що вже є — материнського.

Саме перед складним рішенням опинилась Тетяна, якій на десятому тижні вагітності, що вважається досить раннім терміном, повідомили, що у неї виявили вростання плаценти. Це серйозна патологія, яка має надвисокий ризик для життя та здоров’я матері та дитини.

Тому лікарі у рідному місті Тетяни, які виявили проблему, запевняли жінку, що виносити та народити їй третю дитину не вдасться, а можливо, навіть доведеться самій Тетяні видалити матку. Тож фахівці рекомендували жінці перервати вагітність.

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— Усі лікарі, які дивилися на результати УЗД, просто хитали головою та запитували, чи я дійсно планую народжувати. Звісно, що я планувала народжувати! — згадує Тетяна.

Тоді в жінки не було й іншого в думках, аніж подарувати життя своїй донечці. Тому Тетяна розпочала пошуки клініки, де лікарі погодяться допомогти їй народити та водночас зберегти життя. Наважились провести унікальну та надскладну операцію й не лише подарувати надію, але й виконати обіцянку, лікарі багатопрофільного медичного центру Лелека у Києві 8 серпня 2023 року.

Це дуже рідкісна патологія. Статистика говорить, що всього 1% жінок, які народжують шляхом кесаревого розтину, мають вростання плаценти, — говорять у медичному центрі.

Тому лікарі медцентру Лелека використовували не лише найновіші технології та надсучасне обладнання, але й залучили до роботи три бригади хірургів. Над порятунком одразу двох життів працювали акушери-гінекологи, урологи та судинні хірурги.

Усі вони виконували свою роботу за чітким алгоритмом, тож у результаті команді вдалось провести складну органозберігаючу операцію: корпоральний кесарів розтин з висіченням плаценти та метропластикою.

Завідувач відділення анестезіології та інтенсивної терапії медцентру Лелека Євген Суліменко розповідає, що основний ризик подібних операцій — велика крововтрата.

Через це його команда застосувала кровозберігаючі технології, зокрема аортальний балон та сучасний апарат Cell saver.

Це дозволило мінімізувати крововтрату, зменшити застосування донорської крові.

Лікарям вдалось провести успішну операцію. Її називають унікальною. Адже породіллі вдалося зберегти матку.

— З моєї точки зору, це перша операція в Україні, яка була проведена з інтроаортальною анклюзією без гістеректомії. Тобто пацієнтці зберегли матку, вона зможе ще народжувати, якщо забажає, — говорить генеральний директор МЦ Лелека Валерій Зукін.

Наразі Тетяна з крихіткою Мелісою вже вдома, обидві повністю здорові та почуваються добре.

Я неймовірна вдячна всім лікарям та фахівцям за те, що вони подарували нам донечку. Тепер я точно знаю, що таке щастя, — ділиться Тетяна.

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